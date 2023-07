¿No carga su cédula? Este ‘platal’ vale el comparendo de la Policía Nacional por no identificarse

¿Es usted de las personas a las que se le olvida todo? Preste mucha atención y no vuelva a cometer este error. En Colombia, miles se dan ‘el lujo’ de salir a la calle sin llevar su respectivo documento de identidad, ya sea por descuido, o porque van a un lugar cercano. Lo cierto, es que si la autoridad lo llega a abordar, usted podría ganarse jugoso comparendo. Así lo indica el Código Nacional de Policía.

Esta práctica no es recomendable por ninguna razón. No solo por la multa que podría ponerle un policía, sino por las múltiples complicaciones que usted podría tener, como un accidente, o un trámite urgente.

Normalmente, los uniformados de la Policía solicitan a los ciudadanos su documento de identificación para realizar controles rutinarios de verificación de datos, antecedentes, entre otros.

Sin embargo, tenga en cuenta que si un agente le pide el documento y usted no lo tiene, este no puede multarlo por esta razón. Allí usted tendrá la oportunidad de presentar otro documento que lo identifique (registro civil, licencia de conducción, etc.)

Todo lo contrario puede pasarle si usted se abstiene de mostrar su documento de identidad. Cuando usted no le permite a la autoridad conocer su identificación, podrían multarlo según el artículo 35 de la ley 1801 de 2016.

¿Cuánto cuesta la multa si se abstiene de mostrar su documento de identidad?

Según el Código Nacional de Policía, abstenerse a identificarse ante la autoridad equivale a una multa tipo 4, la cual cuesta 32 salarios mínimos legales diarios vigentes, que para 2023 corresponde a 1′237.000 pesos.