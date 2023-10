Delincuente del ‘Tren de Aragua’ se enamoró de una hermosa policía y terminó preso

Una integrante de la Policía Nacional se infiltró en la organización criminal conocida como el ‘Tren de Aragua’, de origen venezolano que ha venido apoderándose de la capital colombiana y algunas ciudades importantes en Colombia. Sin embargo, en medio del operativo, uno de los delincuentes terminó enamorando de la valiente policía infiltrada.

Este grupo peligroso tenía el control del Chorro de Quevedo, una zona turística en el centro de la ciudad. La policía encubierta logró conquistar a un líder clave, revelando la información a Noticias Caracol.

Durante ocho meses, la oficial se hizo pasar por una estudiante universitaria para infiltrarse en la organización. Incluso logró ganarse el afecto de ‘Guillermo’, un peligroso jefe del ‘Tren de Aragua’.

“Cuando me ve, me saluda, me ofrece chicha y, al interactuar un rato y darse cuenta de mi falta de interés, me ofrece baretos y sustancias estupefacientes”, recordó la policía en una entrevista.

‘Guillermo’, que supervisaba la venta de drogas en el Chorro de Quevedo durante más de un año, acompañaba a la oficial hasta la entrada de la universidad. Mientras ella ingresaba, él se retiraba, permitiéndole grabar secretamente las actividades criminales y observar cómo el venezolano expulsaba a los traficantes colombianos que operaban en la zona.

“Los amenazaba, advirtiéndoles que los descuartizaría si continuaban trabajando allí. A aquellos que llegaban sin su aprobación, los torturaban llevándolos a Las Cruces”, explicó la patrullera a Noticias Caracol.

La oficial se enteró de que ‘Guillermo’ planeaba viajar a Estados Unidos y alertó a sus colegas para organizar la operación de captura. “Me dice que me va a invitar a un helado, nos acercamos al lugar y mis compañeros proceden a capturarlo”, concluyó.