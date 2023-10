Drogerías de Cruz Verde no expedirán medicamentos ambulatorios para afiliados a la EPS Sanitas, ¿a qué se debe?

La cadena de droguerías de Cruz Verde suspenderá la entrega de medicamentos, insumos y tecnologías ambulatorias, que no están Plan Básico de Salud (PBS), a pacientes que estén afiliados a la EPS Sanitas. Según lo dio a conocer la misma cadena de farmacias, esta noticia ya fue compartida con la EPS y entre las razones se encuentra que se “ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos”.

“Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos”, se lee en el comunicado. Adicionalmente, la cadena de droguerías aseguró que esta deuda se ha venido acumulando en los últimos años y que desde hace más de tres se ha venido negociando, sin llegar a ningún acuerdo, lo que ha obligado a la empresa a tomar esta medida, pues señalan que la situación es “insostenible”.

“En este momento Cruz Verde no cuenta con abastecimiento de productos como pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles y otros insumos no PBS para los afiliados de EPS Sanitas”, escribió la compañía en su comunicado. De igual manera, la cadena de farmacias aseguró que “entiende el impacto social de esta difícil decisión, la cual ha sido tomada después de un riguroso y responsable análisis y por ello, tal como le ha comunicado a dicha entidad, a partir de hoy, pone a disposición de la EPS Sanitas su infraestructura de droguerías y centro de distribución para apoyar en la transición de los productos No PBS, respecto de los cuales los laboratorios actualmente no están realizando el abastecimiento”.

Estos son los insumos y medicamentos que Cruz Verde dejará de expedir a pacientes de Sanitas