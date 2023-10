Felipe Zuleta tilda de “incumplido y cobarde” a Gustavo Bolívar por no asistir a debate en Caracol

A tan solo 8 días de las elecciones regionales de Colombia, en el canal de televisión Caracol se llevó a cabo la emisión del debate político de candidatos a la alcaldía de Bogotá. Durante el programa, el único candidato que no asistió fue Gustavo Bolívar. Según Juanpis González porque no quería ser partícipe de ataques y faltas de respeto.

En la transmisión los candidatos políticos dieron a conocer sus opiniones sobre la seguridad en la ciudad, el metro y las alianzas políticas detrás de los políticos. Sin embargo, el foco en varias oportunidades se fue hacia el candidato del Pacto Histórico que no estuvo presente.

En una de las pausas del debate el periodista y panelista de Blu Radio, Felipe Zuleta afirmó que Bolívar no estuvo en el lugar porque es un “incumplido y cobarde”, comentario que rápidamente generó reacciones entre los demás candidatos quienes en su mayoría apoyaron esa opinión.

En esa misma línea, otro de los momentos que dejó en evidencia el desagrado de Zuleta por Bolívar fue cuando afirmó que el candidato del Pacto Histórico no conoce a Bogotá y no tiene experiencia administrativa.

Sobre el comentario, Bolívar no se ha pronunciado a través de redes sociales. Y si bien, a través de las plataformas digitales hace una fuerte presencia política, no ha asistido a espacios de debate o enfrentamientos directos con otros candidatos.

¿Qué pasará si Gustavo Bolívar pierde las elecciones?

El candidato habló con PUBLIMETRO COLOMBIA del panorama menos favorecedor para él y su partido. Sobre el particular fue honesto al reconocer que las cosas no pintarían nada bien de no ganar el próximo 29 de octubre.

“Caso contrario, que no la ganáramos, ahí sí habría problemas. De verdad tocaría hacer una reingeniería completa de todos estos partidos y de repente tomar en consideración una propuesta del presidente Petro y es unificar todas esas personerías jurídicas. Son 13 partidos ahora y si seguimos en esa tónica de querer controlarlo todo desde Bogotá, armar las listas de un pueblito chiquito de Chocó desde Bogotá, un pueblito de la Costa desde Bogotá... Ese centralismo nos mató, entonces toca tener un partido muy fuerte, reunir las personalidad jurídica, los que quieran y empezar a reorganizar el resto”, concluyó.