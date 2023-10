“Me obligó a estar en su casa hasta que le diera el celular”: joven contó cómo su novia embarazada casi lo mata a cuchillazos

En la red social X un hombre hizo público que es víctima de violencia intrafamiliar porque su novia, quien está embarazada, en varias oportunidades intentó atacarlo con un cuchillo, además de mantenerlo secuestrado por varias horas. El caso ha llamado la atención de muchos internautas, pues los videos y las fotos evidencian la brutalidad de los ataques que recibió.

“Me amenazó con un cuchillo y me obligó a estar en su casa hasta que le diera el celular, al mismo tiempo, me pegaba con lo que encontraba”, escribió la víctima en uno de los trinos que luego borró por seguridad de él y de su expareja, madre de su hija.

También le puede interesar: Llegó el Fentanilo, la droga zombie, a Bogotá: capturaron al primer vendedor que descubrieron con esta sustancia

Según lo que se puede leer en la denuncia, ya que varios mensajes fueron borrados poco después de ser publicados, el hombre tenía una relación con una mujer llamada Laura, con la que vivía en un apartaestudio en Bogotá. “Un mes después de terminar, nos vimos en la obligación de volver a entablar contacto dado que Laura estaba embarazada. En ese momento lo único que importaba era la niña, por eso se estableció una convivencia separados”, indicó.

Al parecer, su pareja constantemente lo atacaba. “Laura aprovechó el contacto restablecido para una vez más reiterar las mismas conductas impulsivas y violentas de la relación”.

Luego, agregó, “durante los 3 meses que llevamos desde la noticia del embarazo no había pasado nada relacionado al maltrato físico, sin embargo, me he tenido que ver envuelto en peleas derivadas de una concepción errónea por parte de Laura de lo que es o fue nuestra relación. Esas peleas han terminado en difamaciones, increpadas desmedidas y calumniosas en redes sociales, y hasta amenazas con quitarme a la niña y los derechos que tengo sobre ella”.

El sujeto, aunque publicó y borró evidencia, aseguró que la denuncia pública la hizo para dejar constancia de lo que le sucedió, pues en una oportunidad lo agredió con un cuchillo, dejándole varias heridas en el cuello, y lo mantuvo varias horas encerrado en el apartamento.

Y concluyó diciendo: “Es necesario hacer algo pronto antes de que pase algo peor”.