¿Ha recibido mensajes indeseados de sus jefes o compañeros? Estudio reveló que a 2 de cada 10 mujeres les ha pasado

“En medio de una conversación laboral por Skype, empezó a decirme que yo debía bailar muy rico porque era de Cali, que mi novio era muy afortunado y que él podía viajar a escondidas de su esposa para que saliéramos de rumba. Me sentí muy incómoda y respondí con un emoticón. No teníamos confianza porque era nueva en ese trabajo”. Así recordó Laura una charla que tuvo con su jefe años atrás, en una organización en la que Skype era el medio de comunicación oficial.

Los comentarios con insinuaciones sexuales siguieron durante algunas semanas: “Empecé a dejarlo en visto siempre que me decía cosas así o me escribía en horarios no laborales. Él notó mi molestia y dejó de hacerlo, pero también se volvió muy odioso conmigo. Luego me enteré de que había tenido amoríos con varias compañeras y que a ellas les daba beneficios como días libres o cambios de turno”, dijo.

El caso de esta joven es similar al que han vivido el 21% de las mujeres que usan Internet para asuntos laborales como comunicarse con sus jefes, compañeros, proveedores o clientes a través de redes sociales, correo electrónico u otras plataformas digitales. Este porcentaje asegura haber sentido acoso por parte de estas personas en un contexto que debió haberse restringido al trabajo.

La cifra proviene del estudio más reciente del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) y el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), que caracterizó las violencias basadas en género en el ámbito digital con una muestra de 470 mujeres emprendedoras o empresarias de Cali, Bogotá y Medellín.

Las mujeres encuestadas también afirmaron, por ejemplo, que desconocen las acciones a tomar en sus organizaciones en caso de ser víctimas de violencia de género (54,5%), que se sienten cohibidas de publicar asuntos en sus redes personales debido a reacciones o comentarios del entorno empresarial (28%), que perciben la presencia de violencias en sus trabajos (29%) y que han recibido comentarios misóginos o de acoso en sus redes sociales por parte de personas vinculadas a sus empresas (10%).

Hablan las expertas

Para Connie González, directora del Centro para el Empoderamiento Económico de la Mujer, la transformación digital afecta a las mujeres emprendedoras y empresarias de todo el mundo. “Es muy importante hablar de las experiencias de las mujeres que usan plataformas digitales para operar sus negocios, especialmente hoy en día que tenemos tanta presencia digital. No es viable desaparecerse de Internet y redes sociales, por eso queremos que sea un lugar seguro para las mujeres que están haciendo negocios en línea”, afirmó.

Por su parte, la profesora María Fernanda Quintero, experta en economía feminista, hizo énfasis en que no se puede seguir separando lo privado de lo público, pues las violencias persiguen a las mujeres a todos espacios, incluso los entornos laborales.

“Las denuncias por violencias basadas en género en empresas están aumentando, así que hay un mayor número de personas que se atreven a contar lo que les está pasando. Este tema siempre debe estar sobre la mesa y acompañarse de políticas empresariales de cero tolerancia hacia cualquier tipo de violencia y de campañas de concientización”, dijo Quintero.

Desde los organismos estatales también se han implementado estrategias para que los espacios de trabajo sean seguros para las mujeres. Por ejemplo, la Gobernación del Valle del Cauca firmó un decreto con el que se creó una red empresarial consciente, que incluye metodologías para que las mujeres tengan una mejor percepción de las violencias basadas en género y puedan actuar.

“Tenemos que pensar en los escenarios laborales como corresponsables de la prevención y protección de estas violencias. La equidad de género y el respeto por la diversidad en el contexto de trabajo propicia un escenario de bienestar integral que aporta al desarrollo de la sociedad. Hemos hecho una labor valiosa con directivos de empresas, pero también con las áreas de recursos humanos y comunicaciones para trabajar en el cambio de cultura organizacional”, explicó Margarita Ramírez, asesora de la Gobernación del Valle del Cauca en temas de género y directora de la Casa de Mujeres Empoderadas, de Buga.

Adicionalmente, el sector privado ha tomado partido en esta lucha por la equidad de género en el ámbito laboral. “Trabajamos en visibilizar la posición de las mujeres en el mundo empresarial y de abrirles camino. Promovemos la capacitación, los programas de mentoría por parte de otras mujeres lideresas y fomentamos una cultura empresarial inclusiva. El sello femenino es un gana-gana para las empresas”, indicó Lina Sinisterra, directora de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), seccional Valle del Cauca.

De las mujeres encuestadas, el 8,5% aseguró haber sido víctima de robo de contraseñas o suplantación de identidad en Internet. Este es otro de los miedos frecuentes entre quienes usan plataformas digitales para sus trabajos: “Notamos que nuestras empresarias tienen mucho temor de lo que les pueda pasar en el mundo digital. Debemos perder el miedo y digitalizarnos más para ganar competitividad como región”, indicó Luisa Cadavid, directora de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali.

Aunque la mayoría de encuestadas rechazó la idea de que acosar a mujeres que publican fotos provocativas o coquetas en las redes sociales era normal, un 14% justificó este comportamiento. Adicionalmente, el 28% de las participantes estuvo de acuerdo con la creencia de que es más difícil para los hombres controlar sus instintos sexuales.

“En los sesgos, imaginarios y estereotipos seguimos evidenciando una tolerancia de la violencia institucional. Hay un aumento de mujeres que creen que no es aceptable y esto es una buena noticia porque habla del trabajo que se ha venido haciendo. Sin embargo, es importante que las empresas se lo tomen en serio, pues ya no es un asunto solamente de la vida privada”, puntualizó Sandra Balanta, coordinadora de investigaciones del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.