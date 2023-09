¿Qué hacer con los trancones de Bogotá? Cada candidato a la Alcaldía da sus propuestas en movilidad

Bogotá tiene el peor tráfico del mundo. No es un chiste, no es un comentario de esquina, es un dato entregado por un estudio del Financial Times en julio pasado utilizando el TomTom Traffic Index, según el cual los bogotanos perdemos un promedio de 132 horas al año en trancones; una verdadera aberración.

Las obras permanentes en las vías, los problemas con el sistema integrado de transporte público, la ausencia de Metro, los errores de planeación urbana, la falta de cultura ciudadana... los elementos para explicar la crisis de movilidad en Bogotá son múltiples y por eso este tema es uno de los fundamentales en la carrera electoral de 2023.

Por eso, hoy PUBLIMETRO le resume las propuestas de cada uno de los nueve candidatos a la Alcaldía en matería de movilidad y transporte para estas elecciones 2023:

Gustavo Bolívar (Pacto Histórico)

“El atraso de la ciudad es de tres décadas con respecto a ciudades con el mismo PIB y número de habitantes. Las líneas de Metro iniciadas sirven para dignificar y agilizar el transporte público. Un servicio cómodo, rápido y seguro desincentiva el uso del auto, pero como ya vimos no es suficiente”, dice Gustavo Bolívar, quien deja claro que el Metro es necesario, y mejor si es subterráneo, pero no es la única solución: “de las 10 ciudades más congestionadas del mundo, nueve tienen metro menos Bogotá (que está en el quinto lugar). O sea, el Metro per se no soluciona movilidad”.

Bolívar no está de acuerdo con el Corredor Verde de la carrera séptima tal como está planteado y propone un tranvía eléctrico que reemplace a los buses. A su vez, propone eliminar el Pico y Placa actual modificando los horarios de la ciudad: “Yo quiero hacer un experimento y es tratar de reorganizar los horarios de entrada de los colegios y de las empresas, porque en la medida que pueda concertar con empresarios y rectores de colegio que sean escalonados, podríamos ensayar unos seis meses como nos va sin pico y placa desaturando las horas pico”.

Bolívar propone “por lo menos congelar la tarifa, bajarle el 50% a los estudiantes y gratis a la tercera edad” en Transmilenio, pero de momento se alejó de la propuesta presidencial de pasajes gratis explicando: “¿por qué salta Peñalosa como a los 3 segundos a decir, uy, por fin estoy de acuerdo con Petro? Porque miren lo que les llega, sentaditos, en su casa, recibir el billete, billones de pesos. Por eso Galán salió a decir ‘uy, también apoyo’, y Claudia, porque ellos son los señores y las señoras del Transmilenio, los que llenaron de Transmilenio esta ciudad. Me parece muy sospechoso que salten a apoyar al presidente cuando lo han criticado hace 40 años”.

“Primera tarea: terminar las obras que se vienen ejecutando en Bogotá con toda celeridad, con orden, planeación y sin improvisaciones”, dijo Diego Molano en entrevista con PUBLIMETRO: “Tenemos que terminar la Avenida 68 con TransMilenio y en la Avenida Ciudad de Cali, con planeación y con trabajos 24 horas del día. Si nos enfocamos en terminar el Metro, la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali la ciudad se va a volver a mover”.

Sobre el Metro es contundente: “No más discusiones, Metro elevado ya, la obra ya está contratada, los lotes comprados, ya se aprobaron las garantías para la segunda línea, hay que decirle al presidente “nos más caprichos”. Hagamos la primera elevada y contratamos la segunda subterránea, me comprometo a continuar con el Metro elevado y a iniciar las obras de la segunda línea, si la alcaldesa Claudia López la deja contratada”.

Sobre los pasajes en el sistema integrado de transporte público, Molano explica: “Estamos proponiendo un nuevo esquema de subsidio de transporte que permita que si las personas lo utilizan entre semana, puedan tener transporte gratis el fin de semana, utilizando la tarjeta. Queremos que los ciudadanos tengan accesibilidad”.

Y además habló de los motociclistas: “Las motos tienen que tener posibilidad de movilidad, hay que hacer un ejercicio de reinducción ciudadana para que manejen bien, eso sí. Queremos que haya un gran proceso de formación en la movilidad y asignar vías exclusivas. Por ejemplo en la Avenida Boyacá podemos desarrollar a futuro que esta sea una Avenida Expresa, de sur a norte, que este concesionado, como existe en otras ciudades del mundo. Entonces en la Boyacá habría el eje central liviano, un carril que sea pago, un carril de tráfico lento, una motovía y una cicloruta”.

Para Juan Daniel Oviedo la movidilad es “un tema que se requiere que se piense no sólo desde la movilidad en Bogotá, sino la movilidad metropolitana con los municipios que conectan con Bogotá”.

“Nosotros hemos sido claros desde el comienzo que vamos a quitar el pico y placa, pero eso no significa dejar a la ciudad a la deriva. La eliminación del pico y placa es el resultado más eficiente de información, de sistemas de recomendación, de esquemas de carros compartidos, de cobro por congestión, de planes de manejo de tráfico”, dijo Oviedo.

En ese mismo debate, Oviedo lanzó una propuesta para mejorar la movilidad a partir de convertir a Bogotá en una ciudad 24 horas: “Bogotá merece ser de 24 horas, las operaciones de cargue y de descargue están generando una congestión en la malla vial troncal que es tremenda, por consiguiente, si avanzamos con los sentidos económicos para que haya Bogotá 24 horas no solo para la rumba, sino también para las operaciones de cargue y descargue, vamos a resolver los problemas de movilidad en un ejercicio de convivencia y de respeto que todos tenemos a las decisiones de movilidad en la ciudad”.

Sobre las aplicaciones de transporte y su regulación, Oviedo fue claro: “Es necesario reconocer que las plataformas son una realidad y que están generando oportunidades de empleo. Pero también es importante reconocer que la regulación está bastante atrasada y lo único que está generando es una sobrecarga innecesaria a los taxistas”.

“Para la movilidad tenemos que construir el Metro. Y lo vamos a hacer como está pactado y contratado. Hay que seguir con la segunda línea. Y hay que mejorar el SITP y TransMilenio con seguridad”, le dijo Carlos Fernando Galán a PUBLIMETRO.

“Pero una medida a corto plazo para que las vías se muevan más pasa por garantizar que la gente no pare a cargar y a descargar o parqueé en las vías principales o bloquee intersecciones cuando se pasan el semáforo pensando que va a alcanzar. Ahí hay un componente también de cultura ciudadana en el que vamos a trabajar con gerentes que se dediquen en cada vía principal a vigilar que todo funcione bien”, agregó.

“Yo no voy a cambiar el pico y placa”, dijo Galán enfáticamente en otra entrevista: “Creo que cualquier decisión del pico y placa tiene que ser técnica. Hay que mejorar las vías, eso es clave. Hay cuello de botella que no tiene sentido”.

Además, Galán propone que en esas gerencias de vía se tomen decisiones sobre los bicicarriles: “Debemos buscar fórmulas para que en algunos corredores, en los que se implementó el bicicarril, tengamos ciertos horarios y una infraestructura que permita que en ciertos periodos, donde hay más uso de bicicletas, se mantenga como bicicarril y en otros horarios pueda habilitarse para los vehículos”.

“El transporte masivo, en cualquier parte del mundo, tiene un método, un medio, se llama Metro. Metro, punto”, le dijo Rodrigo Lara a PUBLIMETRO. “En ninguna otra parte del mundo se ha vendido la mentira, de que un sistema de buses hace lo mismo que un sistema de metro. Aquí nos vendieron esa mentira durante 30 años. ¿Por qué? Porque es un negocio gigantesco de gente que se enriquece alrededor del sistema de los buses”.

Y enfatizó: “Yo no puedo seguir apostando a que mi primera opción de transporte sea las troncales de TransMilenio. Mi prioridad se la puntualizo. Línea de metro, tercera línea de metro, en el eje oriental, sur, norte. Dejo estudios para una cuarta línea de metro. Ojalá, la alcanzara, pero evidentemente que no voy a alcanzar una cuarta línea de metro”.

En cuanto al Pico y Placa, Lara plantea: “No voy a modificar el pico y placa. La gente que tiene un vehículo no es una persona de ninguna manera responsable del caos. Tomar medidas contra la gente que por necesidad coge un carro me parece que es inhumano y antidemocrático”.

Lara también es crítico con el Corredor Verde de la séptima: “El medio de transporte debe adaptarse a la ciudad y no la ciudad al medio de transporte (…) lo de la alcaldesa es un chantaje de si no me construyen el TransMilenio verde, entonces no hay metro”.

Jorge Enrique Robledo (Dignidad y Compromiso)

Jorge Enrique Robledo propone que el pasaje del sistema de transporte en Bogotá sea gratuito: “¡Pasaje Cero ya es una realidad en diferentes partes del mundo y Bogotá no se va a quedar atrás! Ya es tiempo de que garanticemos el derecho a movernos por la ciudad con una movilidad digna, accesible y con equidad”.

“Lo proponemos porque esto es lo socialmente conveniente. Es que los bogotanos, en la miseria y la pobreza en la que están, se gastan hasta el 35 % de sus ingresos pagando pasajes de TransMilenio. Aquí hay miles y miles de bogotanos que tienen que caminar distancias largas porque no tienen con qué pagarlo. O sea, que socialmente es por completo deseable. Además, se liberarían unos recursos inmensos para adquirir otras cosas, etc.”, agregó Robledo en el debate de Semana.

“Ya hoy Bogotá está poniendo una suma enorme para Transmilenio y con un respaldo del gobierno nacional, relativamente pequeño, que quedó firmado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) podemos financiar las cosas. Esto está bien pensado”, explicó Robledo en una entrevista.

Para Robledo, “las vías peatonalizadas, aunque atractivas, no pueden tomarse a la ligera en una ciudad con tantos problemas de movilidad como Bogotá. ¡Necesitamos análisis técnico para tomar decisiones que construyan planes a largo plazo!”.

El candidato es crítico con el proyecto actual de Metro, pero tiene claro que la ciudad necesita este sistema: “Fue un error garrafal haberse salido del Metro subterráneo, que vale, sí vale, es que las cosas hay que hacerlas bien hechas desde la primera vez”, dijo en un debate, complementando lo que había escrito en una carta al presidente: “Un metro elevado por la Caracas —agravado por el Transmilenio que ya circula por ahí— generará un impacto ambiental muy negativo sobre las edificaciones adyacentes y las de su entorno. Tan dañino, que no sería sorprendente que años después Bogotá decidiera destruir ese metro y reemplazarlo por uno subterráneo”.

Jorge Luis Vargas (Cambio Radical)

El general Jorge Luis Vargas resume sus propuestas de movilidad señalando: “No somos enemigos del vehículo, hay que ir modificando el pico y placa. Necesitamos ponerle gerencia a la movilidad en este momento. El metro va, los bogotanos no aguantan una discusión política más en ese sentido”.

Vargas le pidió a la alcaldesa que suspenda el Corredor Verde de la séptima, ya que al realizarse a la vez que las obras del Metro, va a empeorar el tráfico de la ciudad: “La implementación simultánea de ambas obras de infraestructuras podría sobrecargar y colapsar significativamente las vías y rutas principales de este sector, dificultando la movilidad y generando mayor caos en la cotidianidad”.

“Durante la anterior campaña electoral, usted enfrentó una situación similar, en la cual solicitó detener procesos de licitación que no se habían iniciado. A pesar de sus preocupaciones, estas solicitudes no fueron atendidas. Hoy, nos enfrentamos nuevamente a una decisión crucial con la licitación del Corredor Verde”, complementa la carta del candidato.

Sobre las motos, Vargas está de acuerdo con un pico y placa, según dejó ver en debate: “Hay que concertar con ellos, tenemos que concertar con las motos, es que por primera vez tiene que haber una concertación y a eso me refiero con el sí. A ellos nunca los han llamado, todos lo hacen de campaña porque es muy bonito y por eso debemos llamarlos a todos, para que nos pongamos de acuerdo y mejoremos la movilidad entre todos”.

Nicolás Ramos Barbosa (Más acciones menos rostros)

“La prioridad en el periodo 2021-2023 debe ser finalizar la primera línea del metro. Solo después de esto, y tras realizar los estudios técnicos correspondientes, se podría planificar una potencial tercera línea de metro, con construcción gradual a partir de 2028″, plantea la página oficial del candidato independiente.

Entre sus propuesta está la implementación de un novedoso sistema de “pico y placa alfanumérico”, basado en la tecnología con inteligencia artificial.

Rafael Alfonso Quintero (Alianza Democrática Amplia)

Rafael Alfonso Quintero propone transporte masivo gratuito: “Vamos a terminar la contratación que está enriqueciendo a unos pocos y vamos adelante con la prestación de un eficiente servicio público de transporte gratuito para Bogotá”, dice.