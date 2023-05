“La gente perdió la fe en la ciudad”: Rodrigo Lara, candidato a la Alcaldía de Bogotá

Rodrigo Lara Restrepo, reconocido político y abogado, hijo de Rodrigo Lara Bonilla, será uno de los personajes que participará en la carrera por la Alcaldía de Bogotá. Con su movimiento independiente “Lara por Bogotá” buscará sacar a la capital de la crisis. La seguridad será su bandera. PUBLIMETRO COLOMBIA habló con el candidato. Estas son las medidas que implementaría de llegar al Palacio de Liévano.

¿Por qué decidió aspirar de manera independiente a la Alcaldía de Bogotá?

Iniciamos este proceso independiente para llegar a la Alcaldía de Bogotá (…) consiste en constituir un movimiento cívico, ciudadano, de respaldo, para que con unas firmas podamos inscribirnos, competir y participar. En teoría yo debería buscar, o me gustaría haber contado con algún aval liberal, porque yo soy liberal y socialdemócrata, profundamente liberal. Sin embargo, pues, no encuentro espacio en algunos de los partidos de origen liberal, lamentablemente, donde en teoría debería yo obtener ese aval. Me hubiera encantado poderlo hacer por el Nuevo Liberalismo, pero lamentablemente lo volvieron una ‘famiempresa’, como todo el país bien lo sabe.

¿Cómo está la relación con los Galán?

No existe. Ellos se portaron lamentablemente muy mal. Y bueno, por eso fueron condenados por el Consejo Nacional Electoral, en donde los condenaron a pagar una multa justamente por haberme negado todos los procedimientos democráticos y todas mis garantías en ese partido que fue fundado por mi padre, en el que fue asesinado siendo senador de la República. Pero no importa, eso ya son cosas del pasado.

¿Cómo le entrega la ciudad Claudia López?

Yo me encuentro con una ciudad maravillosa, fantástica, vibrante, llena de vida, pero en una crisis supremamente profunda.

La gente perdió la fe en la ciudad, la gente siente que esto ya no va para ningún lado. La expresión más común que uno escucha de la gente es que ‘esta ciudad ya colapsó totalmente’. Colapsó desde el punto de vista de movilidad y por ende colapsó la calidad de vida de las personas, que ya no tienen tiempo para pasar con sus familias, que están presas en la ciudad y ya no se atreven a salir a los alrededores (…) por los problemas profundos de inseguridad y colapsó básicamente por la incapacidad de la ciudad de reformarse y ofrecerle a los ciudadanos una perspectiva de que esto va a tener una mejora.

¿De ser elegido, qué estrategias implementará para mejorar la seguridad?

La seguridad es mi gran prioridad, y yo creo que la seguridad tiene realmente tres componentes.

El primero, la herramienta para combatir la criminalidad, se llama la Fuerza Pública. Pero la Fuerza Pública solo funciona correctamente cuando hay un apoyo (…) civil que es el alcalde. Si la Fuerza Pública siente que hay direccionamiento, respaldo y exigencia de resultados (..) por parte de la autoridad civil, ellos dan resultados.

El otro componente que exige la Fuerza Pública es respaldo por parte de la ciudadanía. Ese apoyo ciudadano lo voy a fortalecer, constituyendo frentes de seguridad en la mayoría de cuadras y barrios de esta ciudad. Bogotá tiene casi 100 mil miembros retirados de la Policía y de las Fuerzas Militares. Son personas que le sirvieron al país con su uniforme, portando las armas de la república, y son personas que le van a seguir sirviendo a la ciudad, constituyendo esos frentes de seguridad.

Segundo, yo tengo un problema muy grande de déficit de hombres. Es decir, esta ciudad necesita 27 mil policías y yo voy a recibir 17 mil. El déficit es inmenso. Hay que ser realistas (…) tengo que meter mucha tecnología para suplir ese déficit, lo primero que uno puede hacer en tecnología es la patrulla aérea, que es básicamente multiplicar el número de drones que hoy tiene la ciudad.

Le voy a meter mucho, mucho dinero a la tecnología, y voy a pedir apoyo a la seguridad privada (…) eso se llama multiplicar los ojos de apoyo a una fuerza pública, cuyo número es reducido para las necesidades.

Tercero, haciendo una revolución tecnológica, y como me ‘maman gallo’ a veces, con el ‘ojo de Dios’ que son los drones como en Rápido y Furioso. Van a tener ojos de Dios en toda Bogotá. Un ojo constante y omnipresente sobre lo que ocurre en la ciudad, no para perseguir a la gente, sino para cuidarla.

¿Cómo combatirá las bandas delincuenciales?

Concentrarme en los cabecillas, uno por uno. Porque ese cabecilla es un individuo que vive por la ley de la espada.

Si yo no tengo una política de empleo público para jóvenes que ni estudian ni trabajan, y se los sustraigo a los delincuentes, todo lo que yo haga para combatirlos va a ser medianamente eficaz. A los jóvenes no hay que regalarles plata, hay que darles la oportunidad de trabajar (…) uno empieza a crear brigadas de muchachos a través de las juntas de acción comunal, y se los sustraigo al bandido, y me concentro en el cabecilla, y decapito esas organizaciones. Pero tiene que ser una empresa en donde el alcalde tenga la determinación, las ganas, la voluntad y la fuerza para hacer eso.

¿Cómo mejorará la movilidad en Bogotá?

Ese es un problema absolutamente estructural, muy difícil de resolver. El transporte masivo, en cualquier parte del mundo, tiene un método, un medio, se llama Metro. Metro, punto. En ninguna otra parte del mundo se ha vendido la mentira, de que un sistema de buses hace lo mismo que un sistema de metro. Aquí nos vendieron esa mentira durante 30 años. ¿Por qué? Porque es un negocio gigantesco de gente que se enriquece alrededor del sistema de los buses.

Yo no puedo seguir apostando a que mi primera opción de transporte sea las troncales de TransMilenio. Mi prioridad se la puntualizo. Línea de metro, tercera línea de metro, en el eje oriental, sur, norte. Dejo estudios para una cuarta línea de metro. Ojalá, la alcanzara, pero evidentemente que no voy a alcanzar una cuarta línea de metro.

¿Modificará el Pico y Placa?

No voy a modificar el pico y placa. La gente que tiene un vehículo no es una persona de ninguna manera responsable del caos. Tomar medidas contra la gente que por necesidad coge un carro me parece que es inhumano y antidemocrático.

¿Va a subir el pasaje TransMilenio?

No, no me atrevo a responderle. (…) Yo no me atrevería a decir que no aumento ni un peso.

¿Habrá tarifa diferencial en TransMilenio?

Sí (…) ese es un tema en el que estoy trabajando que me parece muy interesante. Es una tecnología que está muy cerca, pero no es inminente.

¿Cómo mejorará la empleabilidad de las y los bogotanos?

Mi prioridad es fomentar la actividad económica en la ciudad. Porque si hay actividad económica formal, a mí me pagan impuestos y yo con esos impuestos que recaudo como ciudad, hago obras, hago vías.

Voy a crear una tarifa de descuento de industria y comercio para la pequeña y mediana empresa que genere un empleo nuevo, formal, por supuesto.

Dos, la construcción es uno de los rubros de mayor generación de empleo en una ciudad. Yo voy a tener unas políticas muy promercado en materia de construcción y no descarto (…) conformar una política propia distrital de ‘Mi Casa Ya’, es decir, de orientación de subsidios distritales para la construcción de vivienda en determinadas zonas de la ciudad.

Necesito extender el aeropuerto El Dorado, que está a punto de colapsar, para seguir siendo el epicentro del cruce de rutas aeronáuticas nacionales.

Voy a crear fuentes de empleo público.

¿Qué manejo le dará al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)?

Yo creo que frente a la protesta ciudadana lo primero siempre tiene que ser el diálogo. Es decir, la protesta es la manera como se expresa en las sociedades. La pobreza y la falta de oportunidades es un grito. Es un grito que llevamos en el corazón.

Soy muy estricto con los miembros de la fuerza pública, con los policías que deshonran su uniforme (…) su conducta en el trato y en el respeto a la gente tiene que ser absolutamente excepcional. De lo contrario, su legitimidad y su capacidad para dar resultados se ve deteriorada.