“Bogotá está hecha un desorden y hay que reconstruirla”: Diego Molano a Publimetro Colombia

Diego Molano, exministro de Defensa en el Gobierno de Iván Duque, ahora aspira a la Alcaldía de Bogotá, y con su movimiento ciudadano ‘Reconstruyamos Bogotá’ se centrará en mejorar la inseguridad, la movilidad y la calidad de vida de los bogotanos. PUBLIMETRO COLOMBIA habló con el candidato y las múltiples medidas que implementaría de llegar al segundo cargo más importante del país.

¿Desde dónde tendrá apoyo político para su candidatura?

Tomamos la decisión de ir a la Alcaldía de Bogotá con un movimiento significativo de ciudadanos que se denomina ‘Reconstruyamos Bogotá’, porque Bogotá está hecha un caos, está hecha un desorden, con inseguridad muy grave, con inmovilidad y congestión que afecta la salud mental, de tiempo y de calidad de vida a los ciudadanos. ‘Reconstruyamos Bogotá' quiere reconstruir la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los bogotanos.

¿Qué pasará con la seguridad en Bogotá si llega a ser elegido?

En Bogotá nos acostumbramos a vivir mal. Me duele cuando los bogotanos dicen “me robaron pero menos mal no me mataron”. Hoy hay que darle gracias al ladrón que no lo mató a uno. Los problemas de seguridad en Bogotá están atados la movilidad. Los principales atracos y robos están en el TransMilenio con los celulares, es una mafia detrás. Roban a los estudiantes en las ciclorrutas, en las motos en donde se congestiona la ciudad. La inseguridad también está atada a los barrios.

Queremos gestionar un Comando de Protección a la Movilidad, de la Policía, para que tengamos CAI en estaciones de TransMilenio, en los portales, uniformados en los buses que cuiden, no por fuera de las estaciones en los portales chateando, sino activos, patrullando los buses y estaciones de forma permanente, con cámaras, con tecnología y con botones de pánico para proteger a las mujeres, para que no sean acosadas.

¿Cómo combatir a las bandas delincuencias?

La ciudad está tomada por la bandas delincuenciales. Vamos a tener un cuerpo especializado de la Policía, con la Fiscalía y con inteligencia para desmantelar esas bandas una a una. Así como en el Ministerio de Defensa capturamos a alias ‘Otoniel’, lo haremos con los líderes de esas bandas.

Esos cuerpos embolsados están acabando con una generación de jóvenes, porque están instrumentalizándolos y tenemos que salvarlos. Tenemos que meter un componente fuerte de prevención y protección a los jóvenes. Tendremos un programa de protección a los jóvenes, con uso de tiempo libre, apoyo en su formación para cursos en jornada extra o jornadas de trabajo en parques, colegios, barrios, en zonas que hoy son de miedo y donde más vulnerables son.

¿Porte de armas para comerciantes?

No, el monopolio de las armas debe permanecer en el Estado. Lo que tenemos que garantizar es que la Policía y el sistema de seguridad actúen contra la extorsión y eso pasa primero por desmantelar a esas bandas.

¿Qué plan propone para mejorar la movilidad de los bogotanos?

Las obras son de los bogotanos, no podemos dejar que la izquierda o la derecha nos las quiten, esta pelea ha evitado que se hagan. Primera tarea: terminar las obras que se vienen ejecutando en Bogotá con toda celeridad, con orden, planeación y sin improvisaciones.

No más discusiones, Metro elevado ya, la obra ya está contratada, los lotes comprados, ya se aprobaron las garantías para la segunda línea, hay que decirle al presidente “nos más caprichos”. Hagamos la primera elevada y contratamos la segunda subterránea, me comprometo a continuar con el Metro elevado y a iniciar las obras de la segunda línea, si la alcaldesa Claudia López la deja contratada.

Tenemos que terminar la Avenida 68 con TransMilenio y en la Avenida Ciudad de Cali, con planeación y con trabajos 24 horas del día. Si nos enfocamos en terminar el Metro, la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali la ciudad se va a volver a mover.

Estamos proponiendo un nuevo esquema de subsidio de transporte que permita que si las personas lo utilizan entre semana, puedan tener transporte gratis el fin de semana, utilizando la tarjeta. Queremos que los ciudadanos tengan accesibilidad.

Las motos tienen que tener posibilidad de movilidad, hay que hacer un ejercicio de reinducción ciudadana para que manejen bien, eso sí. Queremos que haya un gran proceso de formación en la movilidad y asignar vías exclusivas. Por ejemplo en la Avenida Boyacá podemos desarrollar a futuro una Avenida Expresa, de sur a norte, que este concesionado, como existe en otras ciudades del mundo. En el eje central liviano, el carril pago, un carril de tráfico lento, una motovía y una cicloruta.

¿Qué pasará con el pico y placa?

Esa medida está mandada a recoger. Necesitamos soluciones de fondo. Tenemos que hacer el sistema de transporte público y terminar las vías, hacer las obras. Tenemos que encontrar tecnología, así como se utiliza el Waze, como se utilizan otras medidas para analizar la movilidad. Mucho más cuando los ciudadanos están pagando impuestos para utilizar su carro todo el año y solo lo utilizan la mitad.

¿Qué hacer con el acoso en TransMilenio y la ciudad?

Tiene que ser tarea fundamental del Comando de Protección a la Movilidad de la Policía que propuse, garantizar la protección de las mujeres, niños y niñas en TransMilenio. El Ejercicio de Comando Púrpura tiene que seguir expandiéndose y las cosas buenas hay que seguirlas.

En el tema de denuncia hay que utilizar mucha más tecnología. Es penoso que los ciudadanos que son robados y las mujeres acosadas, se quedan horas esperando para poner una denuncia con el delincuente y acosador al lado, no puede seguir pasando. Además, tenemos que revisar cómo construir una cárcel rápido, de modo que con la justicia trabajando no tenga excusa el juez para no enviar a los acosadores y delincuentes a prisión.

¿Cómo manejará las protestas sociales?

La protesta es un derecho constitucional y si la protesta es pacífica se garantiza, cuando pase a violencia y se dañe el bien público, esa protesta tiene que ser controlada. Para eso están los mecanismos que utilizan la policía y los gestores de convivencia.

Lo que sí vamos a respaldar es la Policía cuando actúa adecuadamente y vamos a trabajar para que la Policía cumpla ese propósito que se aprobó. Queremos unos patrulleros más profesionales y e informados en derechos humanos, en uso de la fuerza, en procedimientos policiales. Todo el respaldo a la Policía, eso sí, aquel que manche el honor el uniforme vamos a exigir que se aplique toda la contundencia y del régimen disciplinario de la Policía.