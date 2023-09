Petro propone instalar ‘puestos de salud’ en las discotecas para revisar si hay presencia de fentanilo

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro atendió el Cuarto Congreso Internacional contra el fentanilo, sustancias químicas y nuevas sustancias psicoactivas. Durante esa diligencia internacional, el jefe de Estado hizo una propuesta para frenar la propagación del fentanilo, en entornos de rumba en las diferentes ciudades y municipios del país.

Según el mandatario colombiano, es de carácter urgente implementar medidas para controlar que este tipo de sustancias peligrosas sean comercializadas y afecten a la población. En medio de ese Congreso, se denunció que los delincuentes están adulterando diferentes tipos de productos que venden en discotecas y zonas de fiesta, para impregnarles fentanilo. De esa manera, estarían obligando a las personas a ingerir esa sustancia, para que queden “enviciadas” y sigan consumiendo la peligrosa droga.

“Difícilmente esto será policial. Como años era lo otro. Aquí en nuestras ciudades... y es una orden que voy a impartir... los sitios de fiesta, colectiva deben tener puestos de salud pública, que con un instrumento, que permita detectar el fentanilo”, señaló el presidente Gustavo Petro durante su intervención en el Congreso.

Ahí ustedes lo tienen. No sé cuánto valga este tipo de instrumentos, pero los debemos comprar. Para que cualquier muchacho o muchacha que haya adquirido sustancias en la discoteca, en la zona, pueda tener con confianza de entregarle con confianza a un señor en un puesto y preguntarle si lo que compró tiene fentanilo. Aquí cambia el paradigma, porque si dice sí tiene, la misma persona puede decir, no quiero consumir eso. Para eso tiene que haber propaganda, información para que la gente no se muera por ignorancia”, explicó Petro.

El objetivo principal de este encuentro internacional es buscar establecer un contexto global, regional y local sobre el tráfico de sustancias químicas; definir los diferentes mecanismos de control y plantear una coordinación para enfrentar este fenómeno.