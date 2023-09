Candidato del video con mujeres sacudiendo las nalgas volvió a aparecer con nueva polémica.

Al parecer, existe mucha corrupción y degeneración entre los servidores públicos, en el municipio de Plato, Magdalena y el candidato Roger Suárez está convencido que puede acabar con estos flagelos, si es electo como nuevo alcalde de este municipio. Su movimiento está siendo apoyado con una violenta campaña en redes como TikTok de la que ya se hizo viral el video, en el que muestra a mujeres sacudiendo sus nalgas, para afirmar que ni con el sexo podrá ser tentado para faltarles a sus electores.

Ahora el mismo candidato, siguió con su criticada promoción política y difundió otro material publicitario en el que se muestra una sustancia blanca que pretende identificar como droga, licor, tarjetas de crédito y dinero.

En este video, otra persona, un presunto servidor público, simula consumir el estupefaciente antes de que Roger Suárez aparezca y retire la supuesta droga de la mesa, acompañado de su característico lema: “Todo el que llega a la alcaldía llega a corromperse. Viejo sí, corrupto no”.

Pese a lo controversial de sus mensajes, el candidato Roger Suárez espera poder hacer más bulla e incluso habló afirmando que las críticas no lo incomodan. “He recibido muy buenos comentarios. La gente ha respondido como se espera”, afirmó Suárez.

También dijo que detrás de él no hay ningún estratega político, porque él mismo es el creativo de sus polémicos y agresivos videos. “El mensaje que queremos transmitir con los videos es comprender que no hay mala intención, solo la intención de hablar claro a la gente y hacerla despertar, para que no se deje engañar”, contó Suárez.

En el municipio de Plato, Magdalena, con más de una docena de candidatos, los partidos políticos y movimientos significativos inscribieron las candidaturas que competirán en las urnas por la alcaldía del municipio. El candidato Roger Suárez, por el Partido Demócrata Colombiano informa que estudió Derechos Humanos, según su perfil detalla, que su lema que “es nuestro momento”.