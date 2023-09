Candidato mostró nalgas de mujeres en su campaña y hay indignación por el video promocional

A pocos días de las elecciones regionales de alcaldías, este candidato se ha llevado todas las críticas por su violenta campaña contra las mujeres, para promocionar su nombre como aspirante a la alcaldía del municipio de Plato, Magdalena. En este caso se trata de Roger Suarez, candidato por el partido Demócrata Colombiano, quién irá a las urnas contra otros doce competidores en estos próximos comicios.

En el indignante video, que ha sido compartido en redes, se muestra a dos jóvenes bailando al ritmo de una música y sacudiendo sus nalgas, como ejemplo de la degeneración del cuerpo femenino, Suárez hace una afirmación que ha causado revuelo entre las mujeres, sobre todo, las plateñas. “Todo el que llega a la alcaldía, llega a degenerarse, yo no estoy para eso, viejo sí, terco, no”, afirmó el candidato, en el polémico video.

Debido al polémico y denigrante contenido, muchas personas han criticado el enfoque utilizado por Suárez en su campaña, considerándolo ofensivo y falto de respeto hacia las mujeres. “Hay mejores formas de demostrar las fallas y de hacer campaña. Lo serio y lo ideal es convencer a la gente con verdaderas propuestas”, comentó uno de los usuarios en las redes sociales. Otros, más directos aún, calificaron el vídeo como “una falta de respeto contra la mujer” y pidieron “más respeto a las mujeres plateñas”, según el portal Infórmate Plato.

En el municipio de Plato, Magdalena, con más de una docena de candidatos, los partidos políticos y movimientos significativos inscribieron las candidaturas que competirán en las urnas por la alcaldía del municipio. El candidato Roger Suárez, que estudió Derechos Humanos, hasta ahora no se ha pronunciado sobre el polémico video, según su perfil afirma que su lema que “es nuestro momento”.