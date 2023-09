“Se van a acordar de mí”: joven estudiante víctima de ‘bullying’ en un colegio amenazó a otro alumno con un exacto

Este joven decidió tomar justicia por su propia mano y cumplir la ley del “ojo por por ojo, diente por diente” en un colegio del municipio de Ciénaga, Magdalena. Allí, un estudiante de bachillerato, al parecer víctima de ‘bullying’, se cansó se ser agredido por otro alumno, amenazó al joven con un exacto a otro compañero en una escena que quedó grabada en video.

“Creen que soy idiota, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas, una vez más y me recordarán por el resto de su vida”, dijo el estudiante.

Tras expresar estas palabras, el adolescente sacó el exacto y alcanzó a cortar en la cara al otro estudiante con quien discutía.

Afortunadamente, la reacción de un profesor permitió que la situación no pasara a mayores.

En una institución en Ciénaga, Magdalena, un joven agredió a un compañero con un arma blanca.



En una institución en Ciénaga, Magdalena, un joven agredió a un compañero con un arma blanca.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a un estudiante confrontando a otro por supuestos acosos, pero la situación se tornó violenta cuando el afectado amenazó al agresor…

El bullying o acoso escolar está definido como cualquier acto de maltrato ya sea físico, verbal o psicológico que pueda afectar a un individuo en un entorno educativo. El Ministerio de Educación Nacional reportó, a marzo de este año, 2.345 casos de acoso. Sumado a esto la ONG internacional Bullying Sin Fronteras ubicó a Colombia en el segundo lugar entre los 30 países con mayor presencia del matoneo escolar.

En Colombia existen lineamientos desde el Ministerio de Educación Nacional que hablan sobre la convivencia ciudadana que permiten identificar esas estrategias de detención y prevención del acoso escolar, así como otras leyes, sin embargo, los retos para mitigar los casos de matoneo aún son grandes.

