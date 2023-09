Reconocido influencer caleño fue agredido a botella y piedra en partido de la Selección Colombia en Barranquilla

Aunque los dirigidos por Néstor Lorenzo se llevaron la victoria frente a Venezuela en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez , varias situaciones dentro y fuera del escenario opacaron el triunfo del combinado tricolor, dentro de las que se encuentra la denuncia de un creador de contenido caleño que en video mostró la manera en que lo atacaron a botellazos y piedras.

Desde hace varios años Barranquilla se ha consolidado como la casa de la Selección Colombia, pero muchos hinchas no están contentos con que esta sea la única ciudad que tenga el privilegio de tener a los ‘cracks’ del equipo cafetero en las fechas de Eliminatoria; dentro de las quejas de los hinchas se encuentran la falta de control de las autoridades en el principal escenario deportivo de los barranquilleros; y los constantes y bochornosos sucesos que se presentan en las tribunas en los partidos.

Muestra de esto fue la ola de insultos, chiflas y abucheos que recibieron algunas figuras políticas como: Armando Bennedetti, Agmeth Escaf, y la primera dama de los colombianos, Verónica Alcocer ; hechos a los que se le sumó un reconocido creador de contenido oriundo de Cali, conocido como ‘Keyci’, a quien le lanzaron ‘piedradones’ y botellas por no contestar a una pregunta en la calle.

¿Usted es paisa?, fue el cuestionamiento que desató la reprochable agresión que sufrió este influenciador, que acumula más de 860.000 seguidores en TikTok y 230 mil en Instagram. Precisamente en las Historias de esta última red, relató lo sucedido y dio a conocer que en su cabeza quedaron varias esquirlas de botellas; y aunque la situación le causó un gran miedo, hizo todo lo posible para alentar a la ‘Sele’.

“Ellos salieron con cuchillos, ellos salieron con botellas, piedras y nudillos de acero. Nos rodearon y nos insultaron. Nos iban a ‘pelar’. Las personas nos vieron correr y pensaban que habíamos hecho algo y nos empezaron a corretear; me reventaron una botella y una piedra en la cabeza y me ’encendieron a pata’. A uno de nuestros acompañantes lo apuñalaron y a otro le robaron la cadena. La policía no hizo nada”, manifestó Keicy, quien añadió que había sido invitado al partido por parte de DJ Pope, reconocido por trabajar de la mano con J Balvín.

