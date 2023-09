“Mamadera de gallo y solidaridad”: Benedetti justificó los abucheos en el partido de Colombia

Agmeth Escaf no fue el único que salió insultado del primer partido de eliminatorias Colombia vs Venezuela, pues a Armando Benedetti lo encontraron entre la multitud y le dijeron ‘de todo’. Aunque horas más tarde, el excongresista salió a desmentir los hechos.

En un video que se difundió a través de las redes sociales se puede ver a varios hinchas de la ‘Tricolor’, molestos, exigiendo que saquen a Benedetti del estadio. Sin embargo, el excongresista y su esposa dieron su versión y aseguraron que todo fue “de recocha”.

Por un lado, Adelina Guerrero, pareja sentimental de Armando, aseguró que de las cuatro horas que estuvieron en el Metropolitano de Barranquilla, solamente un señor le faltó al respeto a su esposo, incluso en presencia de su hijo, pero hizo hincapié en que fue más el ‘bombo’ que le dieron respecto a lo que verdaderamente sucedió.

“La verdad es que el Metropolitano es un espacio bacano. Que ganas de armar alborotos por parte de periodistas y twitteros que ni siquiera estuvieron presentes. Los barranquilleros son personas alegres y el estadio es un espacio de unión, no de disociación. El fútbol nos une”, escribió Adelina.

Pasamos 4 hrs bacanas en el estadio. Solo 1 Sr le faltó el respeto a Armando en frente de mi hijo, y claramente se ve que los gritos son para el Sr que está detrás nuestro (quien le tocó moverse de puesto). No hubo respeto por parte del Sr nisiquiera porque hay un menor presente. pic.twitter.com/jHX81icjyk — Adelina (@Adeguerreroco) September 8, 2023

Por su parte, Benedetti también se refirió y fue específico en que no recibió ningún tipo de rechazo por parte de las personas:

“Repito para los aficionados y creativos: llegué dos horas antes que iniciara el partido, me quedé los 90 minutos y NADIE me abucheó. Todo fue mamadera de gallo y solidaridad. Por el contrario, la persona que me insultó fue quien tuvo que irse de su puesto”.

Repito para los aficionados y creativos: llegué dos horas antes que iniciara el partido, me quedé los 90 minutos y NADIE me abucheó. Todo fue mamadera de gallo y solidaridad. Por el contrario, la persona que me insultó fue quien tuvo que irse de su puesto. — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 8, 2023

¿Cuándo juega Colombia vs Chile?

La ‘Tricolor’ ahora piensa en lo que será su segundo partido de las eliminatorias al Mundial y deberá viajar a Santiago para enfrentarse al equipo chileno.

El partido de Colombia vs Chile será el próximo martes 12 de septiembre a las 7:30 de la noche.