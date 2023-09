Así nació el Chocoramo, un producto que se convirtió en el líder del mercado.

TODO sobre la Fábrica de Chocoramo ✨ 📍La Fábrica Interactiva de Chocoramo esta ubicada en la Calle 3 #24 - 08 en Mosquera, Cundinamarca. El horario de atención es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.☺️ 🔹Para hacer el Recorrido de Visitas Con Amor: Recorrerás el área de producción, museo y Fábrica Interactiva de Chocoramo. 👉🏼Este se realiza únicamente lo días hábiles de lunes a viernes, de 8 a.m. a 3 p.m. La edad mínima para poder participar en esta actividad es de 6 años. 🚨El ingreso es completamente gratis🚨, pero deben organizar esas visitas escribiendo a visitasconamor@ramo.com.co, no vayas sin tener confirmación previa porque debes diligenciar 3 documentos. ✨Guarda este video y envíaselo a la persona con la que irás. ✨ #planesbyana #chocoramo #planesenbogota #planesenfamilia #planescercadebogota