“No es comida callejera de Colombia”: televidentes critican decisión de ‘MasterChef’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa su recorrido de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, y en especial cuando de retos se trata.

Por lo menos así quedó demostrado en el pasado capítulo 88 en el que los 10 participantes fueron divididos en dos equipos que se enfrentarían contra un tercero conformado por los tres chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rauch.

Debian cocinar para unos comensales expertos en comida de calle encabezado por el exparticipante de ‘MasterChef Colombia’ 2022, Estiwar G ‘Ñero Caballero’, quienes esperaban suculentas, picantes, sabrosas y hasta veganas preparaciones.

El reto se llevó a cabo con un sorteo que definiría el plato que prepararía cada equipo y es así como uno se quedó con una mazorcada, carimañola y a los chefs les tocó tacos. Y ese precisamente ha sido el plato que ha desatado las reacciones en las redes sociales, pues aseguran que es comida callejera de México, pero no de Colombia.

“Un taco será comida callejera en México y no aquí. Aquí un taco de esos que hicieron los chefs cuesta como 30k” y “Obvio que ganaban los jueces, el objetivo era poner delantal negro a todos los concursantes, entonces llamaron a todas esas personas y les indicaron quien debía ganar, eso es una payasada, señores RCN, no insulten nuestra inteligencia”, destacan entre los comentarios.

Recordaron las palabras de Christopher Carpentier sobre el guacamole

Dentro de los comentarios de los televidentes hubo uno que llamó la atención y es que en el capítulo 58 en el que el humorista Adrián Parada decidió hacer una preparación con el ingrediente protagonista del día que terminó en langostinos apanados en linaza, y en arepas que terminaron siendo nachos. A su plato agregó sofrito, suero costeño y guacamole.

Al momento de pasar al atril ante los tres chefs y escuchar cómo era su preparación la reacción de Christopher Carpentier no se hizo esperar de manera sarcástica.

“Más colombiano que el guacamole imposible” — Christopher Carpentier

Es por ello que reiteraron el momento al asegurar que el taco no es comida callejera colombiana y sobre todo que hayan ganado los chefs por lo que todos los participantes terminaron con el delantal negro.

“Así como le dijeron a Adrián que el guacamole, aunque se consuma mucho aquí no era válido como comida colombiana, los tacos tampoco es comida callejera colombiana, ¿Estamos en Colombia no? Era para supuestos ‘ñeros gente de calle…no me parece que los tacos fueran una opción válida de comida callejera al lado de otras que sí son de nuestro país”, se lee en el comentario.