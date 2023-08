“En nosotros también está decidir quién nos gobierna”: por primera vez hay más de 100 candidaturas LGBTI+ para las elecciones

Dentro de esta lista, y por primera vez, más de 100 candidaturas abiertamente LGBTI+ harán parte de los comicios que son históricos para esta población.

Según datos de la Corporación Caribe Afirmativo, Organización que lleva 13 años trabajando por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, 17 candidaturas son en Antioquia; 16 en Bogotá; 14 en Valle del Cauca; 11 en Atlántico; 8 en Bolívar; 7 en Cauca; 5 en Magdalena y Cundinamarca; 3 en Quindío, Norte de Santander, La Guajira y Caquetá; 2 en Boyacá, Córdoba, Tolima, Santander, Risaralday Sucre; y 1 en San Andrés, Nariño, Putumayo y Casanare.

Dentro del compilado de candidaturas LGBTI+ por partido, está mayoritariamente: Alianza Verde (13), Dignidad y Compromiso (10), MAIS (7); Pacto Histórico, Liberal y de la U (6 cada uno); Conservador (5); Cambio Radical, Demócrata Colombiana, Fuerza de Paz y Gente en Movimiento (4 cada uno); ASI (3); Polo Democrático (2); entre otros.

“Con fecha al 22 de agosto de 2023, se registra un aumento del 43,75 % en la participación de personas LGBTIQ+ con relación al total de candidaturas registradas en las elecciones territoriales del 2019, en las cuales, para el final de la contienda electoral, se alcanzó una cifra ligeramente superior a las 80 personas LGBTIQ+ candidatas. Estos datos presentan un panorama alentador, donde la democracia se pinta de colores con vientos permeados de inclusión”, indica la Organización.

Con respecto a la orientación sexual y/o identidad de género (OSIG), 30 candidaturas son de personas con experiencias de vida trans, 19 de mujeres lesbianas y bisexuales y, por primera vez, tres hombres trans.

“Históricamente, han sido más exitosas las mujeres LBT que los hombres. Y eso tiene que ver con que ellas han articulado sus campañas al movimiento feminista, a las comunidades. Los gays han tendido a ser más ‘ghetto’. Y otro asunto tiene que ver con las dinámicas en los territorios donde las candidaturas de mujeres LBT han tenido su escuela de formación en muchos procesos feministas, no tanto del movimiento LGBTI+”, explicó el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda.

Con referencia a los cargos de elección popular, continúa siendo los Concejos Municipales (87) la corporación pública predilecta por las personas LGBTIQ+, con un 74 % de las aspiraciones a este cargo, el cual se erige en gran parte como la instancia de suma relevancia para la transformación social de los territorios. A esta le siguen, las Juntas de Administración Local (JAL), 20; Asamblea Departamental (6) y Alcaldía (3), respectivamente. Hasta la fecha, aún no se registran ninguna candidatura a Gobernación.

Finalmente, en relación con el panorama de avales, Caribe Afirmativo observó que la participación de candidaturas oscila en todo espectro político colombiano, lo cual se traduce en una apuesta multipartidista, “aunque existe una clara tendencia de mayor participación en los partidos del centro-izquierda y no tradicionales. Destacándose también el crecimiento de movimientos independientes como plataformas para la participación político-electoral de las personas LGBTI”.

La plataforma en la que conocerá el perfil de candidatos LGBTI+ para promover un voto libre

Caribe Afirmativo lanzó la plataforma web, ‘Voto por la igualdad’. Una estrategia para promover el voto libre, transparente e informado de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queer, y en general de todas aquellas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas de Colombia desde el 2010.

“Hablar de voto libre implica que no exista ningún tipo de hostigamiento para ejercer mi derecho al sufragio; transparente en tanto no sea viciado por ningún delito electoral e informado en el sentido de que se sepa por quién y sobre qué iniciativas se está votando”, indicó la Corporación.

Esta página creada junto a otras Organizaciones, evalúa también los programas de gobierno de las candidaturas; y socializa el “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans”.

“Revise si su candidato apoya las agendas Lgbt y si no, exíjaselo”

PUBLIMETRO habló en entrevista con el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, para ahondar más en el porqué estás candidaturas LGBTI+ son históricas y que esperan en los comicios del próximo 29 de octubre.

¿Por qué Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, hay más aspirantes?

Corresponde a tres fenómenos puntuales: 1. Los territorios donde más ha crecido el activismo, el proceso organizativo y el liderazgo LGBTIQ+. Dos, son lastimosamente los territorios donde más reside la violencia contra las personas LGBTIQ+ en el país. Y tres porque hay mayor conglomerado de participación política, más facilidad de acceso a partidos y movimiento políticos.

No obstante, el tener candidaturas en Nariño, Norte de Santander, La Guajira, Tolima o San Andrés, son altamente significativas por ser territorios muy hostiles y porque hay prácticas más clientelistas de la política que muchas veces no dejan que surjan liderazgos alternativos.

¿Qué tanto votas las personas cisgénero por candidaturas LGBTIQ+?

Nosotros tenemos una máxima y es que un candidato LGBT no gana por ser LGBT y no lo votan solo los LGBT. La gente dice, ‘¿por qué hay que decir que es LGBT?’. Se nombra es porque en este país ser LGBT era un impedimento para estar en un cargo de elección popular. Lo nombramos hoy como una acción afirmativa hasta que ese impedimento se diluya y nadie, social o culturalmente, encuentre ese impedimento.

Ahora, para responder a tu pregunta, es importante señalar primero que un candidato se enuncia como LGBT, pero no puede hacer una campaña política solo con las banderas LGBT y no puede pensar que su electorado es LGBT. Su campaña política debe ser en orden a un programa, a un proyecto, a una acción que recoja las necesidades del territorio donde empieza a gobernar.

Asimismo, una persona LGBT no la vota solo las personas LGBT, por su puesto, pero una candidatura está hecha para toda la ciudadanía, por eso la plataforma Voto por la igualdad. Que cualquier persona, antes de salir a votar, revise si su candidato apoya las agendas LGBT y si no exíjaselo y castíguelo no dándole el voto.

Si bien desde Caribe Afirmativo hasta el momento no se han reportado riesgos electorales para la población LGBT, ¿cuáles son los riesgos que sí han identificado en elecciones?

El primero es constreñimiento electoral, donde contradictores obligan a no votar por las personas LGBT, diciéndoles ideas falsas: que van a imponer el matrimonio igualitario que ya existe o impulsar la ideología de género que es una tontería.

Lo segundo es violencia política de forma directa: amenazas, panfletos, o llamadas intimidatorias, pidiéndole a los candidatos que desistan de aspirar porque les parece una inmoralidad que alguien LGBT participe en política.

Y lo tercero tiene que ver con una violencia mediática, donde a través de redes sociales se difama el buen nombre de los candidatos, se usa su vida íntima como herramienta de contradicción o por el hecho de ser personas LGBT se les postula como personas con conductas inmorales que hacen daño a la sociedad.

¿Qué esperan para estas elecciones?

Que muchas personas LGBT+ salgan a votar. Que le demostremos a los candidatos que somos electores, ciudadanos de este país y que en nuestras manos también está decidir quién nos gobierna.

Asimismo, esperamos que las candidaturas LGBT sean ampliamente conocidas, sus propuestas valoradas y reciban muchos votos y sean elegidas. Por otra parte, esperamos que quien sea elegido para las Alcaldías y Gobernaciones, tengan compromisos claros y concretos con los derechos LGBT y los honren tan pronto hagan su plan de desarrollo.

Y finalmente, esperamos que se respete el protocolo del voto trans, que las personas trans puedan votar y que su identidad y expresión de género no sea motivo de constreñimiento en las urnas.