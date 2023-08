Crisis financiera en las EPS: Acemi respondió al ministro de Salud y planteó 10 puntos críticos

MinSalud respondió a EPS que alertaron posible suspensión de servicios si no les lanza salvavidas financiero. MinSalud. 22 de agosto de 2023

Sanitas, Sura y Compensar emitieron un alarmante comunicado de prensa en el que advirtieron que se encuentran desfinanciadas por parte del Estado, lo que pondría en riesgo la continuidad de su operación en el país. De inmediato, ese llamado obligó al jefe de la cartera de Salud, a dar explicaciones sobre lo que está pasando con esas entidades.

En medio de una rueda de prensa, el ministro aseguró que no hay desfinanciamiento de las EPS en cuestión. Dijo que, por el contrario, estas han recibido una mayor inyección de recursos, por lo que no se explican por qué se declararon en crisis económica. Aunque se mostró abierto al diálogo con las EPS, también lanzó una ‘dura’ advertencia.

“Los pacientes que están en alguna EPS pueden estar tranquilos de que los recursos están para atenderlos, inmediatamente les decimos a dónde se va a atender. Si en septiembre (hipotéticamente) se van unas EPS porque ya no pueden más —según dice la prensa—, pues lo que nos corresponde a nosotros es hacer un plan de contingencia”, explicó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Además, dijo qué pasará con los afiliados, en caso de que las EPS dejen de operar.

“Lo que nos corresponde es hacer que todas las clínicas que quieran trabajar con nosotros van a atender sus necesidades y nosotros les vamos a pagar directamente desde el Adres”, dijo. Es decir, si dejaran de operar, el Gobierno implementaría un sistema para que las personas accedan a los servicios en hospitales y clínicas que estén dispuestas a trabajar con el Estado de manera directa.

Las EPS le respondieron al ministro y plantearon 10 puntos para conversar

1. La sostenibilidad financiera del Sistema de Salud es una conversación de interés nacional, que compromete a todos los actores del Sistema y no se limita a una coyuntura particular de este año.

2. Los problemas de financiamiento son el producto de una insuficiencia estructural acumulada, sumada a una dificultad en el flujo de recursos acentuada en los últimos años. Hoy convergen antiguas y nuevas situaciones que deben ser gestionadas por el Gobierno actual.

3. La UPC no es suficiente para cubrir el gasto en salud. En 2022, por ejemplo, de cada 100 pesos destinados a las EPS por pago de la UPC, estas gastaron 102,5 pesos para atender la salud de sus usuarios. Esto se explica en parte, porque el cálculo de la UPC se hace con valores atrasados al menos dos años.

4. No es cierto que las frecuencias se hayan aumentado solo en un 3%. Las EPS han reportado incrementos en las frecuencias entre el 20% y el 25%, por efecto postpandemia y por la incertidumbre generada por la reforma, entre otros.

5. Con relación a los Presupuestos Máximos (PM), los años 2022 y 2023 han visto una reducción sustancial de estos recursos. Para el año 2022, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar 313 mil millones y para 2023 los recursos se agotaron a mitad de año. No se siguió el principio de anualidad, planeación e integralidad. A la fecha no se han girado los PM de julio y agosto de 2023 , ni los ajustes de PM de 2022.

6. Es necesario avanzar en la implementación del giro directo para los servicios y tecnologías cubiertos por los presupuestos máximos.

7. Es positivo el reconocimiento por parte del Gobierno de la necesidad de abordar ambos asuntos de manera específica: El análisis y conciliación de lo No PBS mediante mesas técnicas de las EPS con la ADRES y un espacio de discusión técnico alrededor de la suficiencia de la UPC. No basta con que el giro sea anticipado si los recursos no son suficientes para atender las necesidades de la población.

8. Este es un Sistema de enorme complejidad y sofisticación que no puede detenerse. De ahí la importancia de reconocer el aporte de cada uno de sus actores, trabajar articuladamente y evitar una crisis con enorme afectación para los usuarios.

9. La discusión no puede enfocarse en los lunares del Sistema, las quejas y las tutelas. Colombia tiene hoy una PQR por cada 700 atenciones y 1 tutela por cada 7.000 atenciones, en un Sistema que presta 2,5 millones de atenciones al día. Todas y cada una son importantes y trabajamos cada día por atenderlas con prontitud.

10. Si partimos de los avances, de los miles de colombianos bien atendidos diariamente y de los innegables logros del Sistema, podemos enfocarnos y concentrarnos en mejorar efectivamente esas fallas, que reconocemos existen y que exigen del trabajo de todos. Estamos listos para avanzar en esa conversación constructiva.