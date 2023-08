La inesperada petición de la familia de Edwin Arrieta a la justicia en Tailandia en caso de Daniel Sancho

El abogado español Luis Romero, portavoz en España de la familia del colombiano Edwin Arrieta, de cuyo asesinato en Tailandia está acusado el español Daniel Sancho, descarta que vayan a pedir la pena de muerte “por sus creencias religiosas” y reclamarán la cadena perpetua en una cárcel tailandesa.

En declaraciones, Romero, miembro del equipo de abogados internacional que representa a la familia de Arrieta, recordó este martes que las últimas noticias llegadas sobre conclusiones de la autopsia determinan que murió degollado, lo que demuestra que “hay premeditación y también ensañamiento y alevosía”.

“Habría también que destacar que como no murió del golpe”, se podría haber llamado a los servicios médicos “y quizás se le podría haber salvado la vida”, subrayó.

Sin embargo, “lejos de ello, el señor Sancho decidió acabar con su vida cuando éste aún respiraba y estaba vivo, y procedió posteriormente a descuartizarlo y ocultar los restos del cadáver”, indicó.

Romero considera que todo ello “lo que hace es estrechar el círculo contra el señor Sancho, destacar su culpabilidad y su responsabilidad”.

Sobre la fecha del juicio, recordó que “no sería el primer caso de asesinato en Tailandia cuyo juicio se celebra a los dos o los tres años o fechas posteriores, incluso algunos conocidos contra españoles”.

Los resultados de la autopsia indican que el cirujano colombiano Edwin Arrieta murió al ser degollado por el joven español Daniel Sancho, aseguró este lunes a EFE el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen, cometido el pasado 2 de agosto.

Él es #EDWINARRIETA el cirujano colombiano 🙌🏼 asesinado por el cocinero #DANIELSANCHO en un acto macabro y cruel. La prensa amarillista se ha encargado de hacer historias e inventar otras tantas para 'lavar' la imagen del 'asesino confeso'. Pruebas en su contra TODAS. #Justicia pic.twitter.com/MSxbBXOi4W — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) August 12, 2023

La inesperada petición de la familia de Edwin Arrieta a la justicia en Tailandia en caso de Daniel Sancho

Por su parte, la familia de Edwin envió un comunicado a medios españoles hace algunos días. “La familia aclara que Edwin no es culpable de su propia muerte”, También, afirmaron que respetarán la sentencia, independientemente de cuál sea.

“La familia y su equipo de abogados quiere la colaboración de Colombia, Tailandia y España para hacer frente al proceso penal como las injurias que se puedan estar haciendo contra la memoria del doctor Arrieta, la familia quiere salvar el nombre”, concluyeron.

Invadida por el llanto, Darling Arrieta, hermana del cirujano asesinado en Tailandia, Edwin Arrieta a manos del confeso asesino, el chef Daniel Sancho habló en Caracol Radio hace unos días y contó su testimonio tras la pérdida de su ser querido en tan lamentables circunstancias.

Sobre Daniel Sancho, la hermana del cirujano afirmó que “yo no sabía que ese individuo existía. Mi hermano era una persona amiguera y tenía amigos por todos los países del mundo y le encantaba viajar”.

En medio de su desgarrador testimonio, Darling se quiebra contra el confeso asesino de Daniel. “Mi hermano no se puede defender. Él va a inventar todo lo que se le ocurra en esa cabeza maquiavélica y dejar a mi hermano como si el fuera el culpable. Por Dios él no se puede defender de todas las mentiras que está diciendo. Lo desmembró físicamente y ahora lo hace moralmente porque no puede defenderse”.

Darling incluso contó cómo se comunicó con Daniel por Instagram y en los mensajes prometió ir a la Policía pero siempre sacó excusas para ir. Hasta que finalmente Sancho fue y quedó detenido.