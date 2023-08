Cronología del crimen del cirujano Edwin Arrieta: Sancho podría pagar pena de muerte por desmembrarlo

Se esclarece poco a poco tras las investigaciones el atroz crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del chef Daniel Sancho. La policía Tailandesa indaga la relación entre Sancho y Arrieta quienes se habían conocido tiempo atrás a través de Instagram, aproximadamente un año. Posteriormente conversaron por teléfono e intercambiaron fotos privadas en línea.

Medios han revelado que con el paso de los meses se conocieron de manera personal y tuvieron relaciones sexuales. Arrieta empezó a confiar en él y le dio 10.000 euros para abrir un restaurante en España. También le dio una tarjeta de crédito para que usara a su gusto. Sancho dijo que intentó terminar su relación con Arrieta, pero no lo aceptó.

Paso a paso y cronología del asesinato y desmembramiento del cirujano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho

Tiempo después, Daniel pide a Edwin que vaya con él a Koh Phangan a disfrutar de la fiesta Full Moon. Edwin realiza la reserva del hotel del 31 de julio al 3 de agosto. Deciden encontrarse en la isla.

Sancho llegó a Koh Phangan el 1 de agosto, Arrieta se encontró allí con él el 2 de agosto. Fue el cirujano colombiano quien pagó los gastos del viaje y le permitió usar su tarjeta. Reservó una habitación de hotel y se quedó allí solo la noche del 31 de julio.

El martes 1 de agosto, Daniel sale a comprar bolsas de plástico grandes, un cuchillo de picar carne, guantes de goma, detergente, una esponja y lanas de acero inoxidable.

Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en el que Sancho compró cuchillos, sierras y bolsas de basura, al parecer con anterioridad.

Reservó otra habitación de hotel en la playa de Hat Salat, donde guardó un cuchillo y otras herramientas que compró en una tienda.

Luego, el miércoles 2 de agosto, a las 3:00 de la tarde (hora de Tailandia) Daniel recoge a Edwin. El español y Arrieta estuvieron comiendo y viajando en moto juntos por la isla. Edwin lleva la ropa que encontrarían el viernes. Luego van juntos al hotel de Salad Beach, y allí es donde se pierde el rastro de Edwin.

Policía de Tailandia. Daniel Sancho recoge a Edwin Arrieta en moto.

En la habitación, Arrieta se le insinuó y le pidió sexo. Luego golpeó a Arrieta una vez en la cara, dejándolo inconsciente. Arrastró al colombiano al baño y le tiró agua, pero no recuperó el conocimiento. Esperó alrededor de una hora antes de cortar en pedazos a Arrieta, y le tomó alrededor de tres horas completar el desmembramiento.

Después del asesinato, Daniel decide deshacerse de las partes del cuerpo tirándolas a la basura y al mar. Por la noche, Daniel se presenta en una tienda de alquiler de Kayak y compra un kayak por 1.000 dólares.

Cerca de la medianoche, Daniel realiza el primer viaje en kayak. Se aleja a 600 metros de la costa y arroja la bolsa.

Medios en Tailandia Mapa del recorrido de Daniel Sancho con restos de Edwin Arrieta.

Luego el jueves 3 de agosto, a las 6:00 de la mañana, Daniel hace el segundo viaje el kayak. A las 9:00 de la mañana hace el ‘checkout’ del hotel. Queda una bolsa con restos de Edwin.

En la planta incineradora del vertedero encuentran sobre las 12:00 del mediodía la pelvis y los intestinos troceados del galeno, también partes de las nalgas y órganos genitales. Avisan a la policía y la prensa se hace eco poco después.

Al anochecer Daniel va a la fiesta de la Luna Llena a la playa con dos amigas del hotel.

A medianoche de ese jueves realiza el tercer y último viaje en kayak.

Más tarde, Daniel se presenta en la comisaría para denunciar la desaparición de Edwin. La policía se fija en los arañazos y cortes que tiene en sus brazos.

Ya el viernes 4 de agosto encuentran una bolsa de plástico negra con partes de la pierna derecha en el vertedero. También una camiseta, un pantalón corto, un calzoncillo y un ‘ticket’ de compra. Este lleva a la policía a la tienda donde Daniel compró el cuchillo y las bolsas.

Daniel es arrestado e interrogado por la policía tailandesa. En un primer momento niega los hechos.

Ya el sábado 5 de agosto la Policía confirma con la prueba de ADN que los restos encontrados son de Edwin. La habitación, el baño y el fregadero habían sido lavados, pero la Policía descubre en los desagües restos de sangre, grasa y pelos. En ese momento Daniel confiesa el crimen.

La Policía revisó la habitación del hotel y encontró 80 mil dólares y un collar de oro, al parecer de Edwin.

Aparece la bolsa tirada al mar en la playa. Contiene la cabeza y los brazos de Edwin.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, confesó a la prensa española.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos... Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, agregó.

El domingo por la tarde, esposado y rodeado de agentes de policía, Daniel Sancho hizo un recorrido por la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia, para reconstruir el asesinato del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años.

En la mañana del lunes 7 de agosto, el español Daniel Sancho ingresó en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano.

El abogado, contratado por la familia de Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho y nieto del también actor Sancho Gracia, se reunirá en la prisión con el joven el martes.

No se espera que la familia de Sancho viaje a Tailandia de manera inmediata, debido al periodo de aislamiento.

Una vez termine dicho protocolo, el juicio comenzará en una fecha indeterminada (entre semanas y meses), mientras la Policía tailandesa aún tiene nueve semanas para concluir la investigación.

Los abogados de Sancho habían asegurado que solicitarían la libertad provisional para el joven, denegada por el juez.

Sancho se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado en la comisaría de Koh Phangan.

El código penal tailandés contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, si bien, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.

En este sentido, en agosto de 2020 el rey de Tailandia conmutó la pena capital por la cadena perpetua para el español Artur Segarra por el asesinato en 2016 de su compatriota David Bernat en Bangkok, allanando el camino a una futura extradición.