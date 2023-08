Las partes en las que embolsó Daniel Sancho el cuerpo de Edwin Arrieta tras el asesinato en Tailandia

Con la precisión y detalle Daniel Sancho se habría tardado sólo tres horas para desmembrar el cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta, en Tailandia, un caso que mantiene aterrado al mundo, debido a los escalofriantes detalles del suceso. Uno de los últimos pormenores que entregó la Policía tailandesa es una impactante imagen que revelaría cómo fue descuartizado Arrieta, paso a paso.

Medios de comunicación divulgaron el esquema de un cuerpo humano, donde se señalan 17 secciones en las que, según la investigación, el confeso asesino habría dividido el cuerpo de la víctima para posteriormente embolsarlas.

La imagen también muestra que nueve partes del cuerpo del médico aún no han sido encontradas. Hasta ahora se han encontrado restos de la pierna derecha, parte del brazo izquierdo, la mano derecha, la cabeza y la pelvis del médico.

Cabe recordar que hace unos días las autoridades asiáticas revelaron que Daniel Sancho tardó cerca de tres horas en desmembrar el cuerpo del cirujano. Incluso, el hombre se quedó una noche más para limpiar la habitación del hotel donde se hospedaban.

En vista de estos detalles escalofriantes, la Policía tailandesa reafirmó su intención de buscar la pena máxima para Daniel Sancho, que en este caso correspondería a la pena de muerte. Según las leyes del país, esta pena puede llevarse a cabo mediante fusilamiento o inyección letal, procedimientos similares a los utilizados en Estados Unidos.

“Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte”, afirmó Surachate Hakparn, subdirector de la Policía de Tailandia.

Fiscalía de Tailandia La evidencia del crimen del cirujano Edwin Arrieta presentada en la Fiscalía de Tailandia.

Por su parte, la familia de Edwin envió un comunicado a medios españoles. “La familia aclara que Edwin no es culpable de su propia muerte”, También, afirmaron que respetarán la sentencia, independientemente de cuál sea.

“La familia y su equipo de abogados quiere la colaboración de Colombia, Tailandia y España para hacer frente al proceso penal como las injurias que se puedan estar haciendo contra la memoria del doctor Arrieta, la familia quiere salvar el nombre”, concluyeron.

Este jueves se conoció que la madre de Daniel Sancho, lo visitó después de salir de la cuarentena en la cárcel donde se encuentra recluido en espera de la decisión sobre su caso por parte de las autoridades tailandesas.

Así recuerdan al médico colombiano Edwin Arrieta: una persona alegre, incondicional, que le gustaba la música y el baile.

Invadida por el llanto, Darling Arrieta, hermana del cirujano asesinado en Tailandia, Edwin Arrieta a manos del confeso asesino, el chef Daniel Sancho habló en Caracol Radio hace unos días y contó su testimonio tras la pérdida de su ser querido en tan lamentables circunstancias.

Sobre Daniel Sancho, la hermana del cirujano afirmó que “yo no sabía que ese individuo existía. Mi hermano era una persona amiguera y tenía amigos por todos los países del mundo y le encantaba viajar”.

En medio de su desgarrador testimonio, Darling se quiebra contra el confeso asesino de Daniel. “Mi hermano no se puede defender. Él va a inventar todo lo que se le ocurra en esa cabeza maquiavélica y dejar a mi hermano como si el fuera el culpable. Por Dios él no se puede defender de todas las mentiras que está diciendo. Lo desmembró físicamente y ahora lo hace moralmente porque no puede defenderse”.

Darling incluso contó cómo se comunicó con Daniel por Instagram y en los mensajes prometió ir a la Policía pero siempre sacó excusas para ir. Hasta que finalmente Sancho fue y quedó detenido.