¿Un matrimonio sería la causa del asesinato de Edwin Arrieta por Daniel Sancho?

La Fiscalía en Tailandia sigue revelando información crucial sobre los móviles que rodearon la muerte del cirujano Edwin Arrieta, asesinado y después desmembrado por el chef Daniel Sancho, según su propia confesión. Ahora la realización de un matrimonio es uno de los hechos que se investiga tras el testimonio del joven quién afirmó que “alguien lo estaba esperando”.

Al ser interrogado por la Policía, Sancho les contó que se iba a casar en Indonesia con otra persona, por lo cual buscaba hablar con el cirujano plástico y quizás dar por terminada su relación con él.

“Dijo que si la conversación no tenía éxito, pensó que tenía que matarlo porque tenía a la pareja esperando para casarse”, expresó Sucheep Chadakarn, director de la Policía de la isla Koh Phangan, para el medio estadounidense NBC News.

La policía aseguró que de acuerdo a las evidencias, el crimen fue premeditado. “Hemos visto que en la camisa hay marcas de apuñalamiento. Por esto, entendemos que no es un accidente, es un asesinato”, recalcó Surachate Hakparn, subdirector de la Policía de Tailandia, en una rueda de prensa.

Después del macabro crimen que cometió, Sancho le envió un mensaje a su novia antes de entrar a la cárcel: “No me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida”.

De igual forma, la investigación de la Policía estableció que Sancho y Arrieta tuvieron una discusión. El español habría terminado hiriendo a Arrieta con arma cortopunzante al colombiano, “quien se golpeó la cabeza contra un lavamanos”.

Por su parte, la familia de Edwin envió un comunicado a medios españoles. “La familia aclara que Edwin no es culpable de su propia muerte”, También, afirmaron que respetarán la sentencia, independientemente de cuál sea.

“La familia y su equipo de abogados quiere la colaboración de Colombia, Tailandia y España para hacer frente al proceso penal como las injurias que se puedan estar haciendo contra la memoria del doctor Arrieta, la familia quiere salvar el nombre”, concluyeron.

Este jueves se conoció que la madre de Daniel, lo visitó después de salir de la cuarentena en la cárcel donde se encuentra recluido en espera de la decisión sobre su caso por parte de las autoridades tailandesas.

¿Un matrimonio sería la causa del asesinato de Edwin Arrieta por Daniel Sancho?

También puede leer: Cronología del crimen del cirujano Edwin Arrieta: Sancho podría pagar pena de muerte por desmembrarlo

Invadida por el llanto, Darling Arrieta, hermana del cirujano asesinado en Tailandia, Edwin Arrieta a manos del confeso asesino, el chef Daniel Sancho habló en Caracol Radio hace unos días y contó su testimonio tras la pérdida de su ser querido en tan lamentables circunstancias.

Sobre Daniel Sancho, la hermana del cirujano afirmó que “yo no sabía que ese individuo existía. Mi hermano era una persona amiguera y tenía amigos por todos los países del mundo y le encantaba viajar”.

En medio de su desgarrador testimonio, Darling se quiebra contra el confeso asesino de Daniel. “Mi hermano no se puede defender. Él va a inventar todo lo que se le ocurra en esa cabeza maquiavélica y dejar a mi hermano como si el fuera el culpable. Por Dios él no se puede defender de todas las mentiras que está diciendo. Lo desmembró físicamente y ahora lo hace moralmente porque no puede defenderse”.

Darling incluso contó cómo se comunicó con Daniel por Instagram y en los mensajes prometió ir a la Policía pero siempre sacó excusas para ir. Hasta que finalmente Sancho fue y quedó detenido.