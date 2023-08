Las nuevas pruebas contundentes de la policía de Tailandia para pedir pena de muerte contra Daniel Sancho

La Policía de Tailandia ha revelado nuevas y contundentes pruebas sobre el asesinato de desmembramiento del cirujano Edwin Arrieta a manos del chef Daniel Sancho y lo que se ha dado a conocer le daría un giro al caso porque las evidencias no corroborarían la versión de la verdadera causa de la muerte del médico colombiano. Es así cómo las conclusiones que sugieren habría sido un oscuro asesinato premeditado. La pregunta que ahora quiere responder el fiscal en Tailandia es si Arrieta murió de un ¿golpe en la cabeza o una certera puñalada en el pecho?

El subdirector de la policía tailandesa, Surachate Hakparn, conocido como ‘Big Joke’, desveló un elemento impactante durante una rueda de prensa en Koh Phangan. Mostró a los periodistas una fotografía reveladora: la camisa de Arrieta, con un agujero provocado por una puñalada producida por un filoso cuchillo. Este hallazgo agrega un nuevo giro a la investigación, ya que sugiere un acto de violencia deliberada y precisa.

Por un lado, la versión oficial propone que la muerte de Arrieta fue resultado de un asesinato premeditado, respaldado por pruebas que sugieren que Daniel Sancho, el español acusado, había adquirido cuchillos y otros elementos para deshacerse del cuerpo antes de la llegada de Arrieta a la isla tailandesa. De igual forma, existe una teoría alternativa que plantea que Arrieta podría haber fallecido debido a un golpe en la cabeza y una caída contra un lavamanos.

El responsable de la investigación no ha logrado afirmar con certeza si la puñalada en el pecho fue la causa directa del fallecimiento o el golpe en la cabeza. Las pruebas recopiladas deberán confirmar si Arrieta murió por un contundente golpe y una posterior caída o si, en cambio, la huella de la puñalada en su camisa es el indicio clave para descifrar el misterio.

La investigación ha sido minuciosa en la recopilación de pruebas que respaldan la teoría del asesinato premeditado. La adquisición anticipada de los cuchillos y el material para deshacerse del cadáver señala una planificación cuidadosa. Además, la falta de huellas de terceros en la escena del crimen refuerza la teoría de que Sancho actuó solo en esta tragedia.

“Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte” , dijo en una rueda de prensa en Phangan el número dos de la Policía de Tailandia, quien explicó que ahora tendrá que ser el fiscal el que estudie el caso y establezca la petición de pena de cara al juicio.

“Hubo una pelea y entonces Daniel apuñaló a Edwin, quien se golpeó la cabeza contra el lavamanos”, si bien indicó que todavía están esperando que los resultados de la “autopsia confirmen definitivamente la causa de la muerte” de Arrieta, negando que fuera debido a un accidente, sino a un acto “premeditado” del español.

Fiscalía de Tailandia Camiseta de Edwin Arrieta perforada con arma cortopunzante.

“No fue un accidente porque fue a comprar material para el asesinato, como un cuchillo y una navaja”, añadió el policía.

Las nuevas pruebas contundentes de la policía de Tailandia para pedir pena de muerte contra Daniel Sancho

Invadida por el llanto, Darling Arrieta, hermana del cirujano asesinado en Tailandia, Edwin Arrieta a manos del confeso asesino, el chef Daniel Sancho habló en Caracol Radio hace unos días y contó su testimonio tras la pérdida de su ser querido en tan lamentables circunstancias.

Sobre Daniel Sancho, la hermana del cirujano afirmó que “yo no sabía que ese individuo existía. Mi hermano era una persona amiguera y tenía amigos por todos los países del mundo y le encantaba viajar”.

En medio de su desgarrador testimonio, Darling se quiebra contra el confeso asesino de Daniel. “Mi hermano no se puede defender. Él va a inventar todo lo que se le ocurra en esa cabeza maquiavélica y dejar a mi hermano como si el fuera el culpable. Por Dios él no se puede defender de todas las mentiras que está diciendo. Lo desmembró físicamente y ahora lo hace moralmente porque no puede defenderse”.

Darling incluso contó cómo se comunicó con Daniel por Instagram y en los mensajes prometió ir a la Policía pero siempre sacó excusas para ir. Hasta que finalmente Sancho fue y quedó detenido.