César Augusto Londoño le mandó su ‘vainazo’ a Gustavo Petro por el ‘problemón’ que armó su hijo

César Augusto Londoño se unió al escándalo que desató el hijo de Gustavo Petro.

En la tarde del 2 de agosto de 2023, el escándalo que armó Nicolás Petro junto a su expareja Daysuris Vásquez estalló. Según las pruebas del fiscal encargado, Nicolás admitió que a la campaña presidencial de Gustavo entraran dineros que no fueron reportados al CNE.

Tras la poderosa revelación, seguidores y detractores del presidente inundaron las redes con comentarios. Por supuesto, algunas figuras visibles del periodismo opinaron y César Augusto Londoño fue una. El reconocido periodista deportivo recordó aquella frase que Gustavo dijo en una de sus primeras opiniones sobre el escándalo de Nicolás, su hijo.

“Yo no lo crié”

“Yo no lo crié” — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 3, 2023

El día que Gustavo Petro aseguró que no crió a su hijo Nicolás Petro

Gustavo Petro contó que conoció a su hijo Nicolás cuando se encontraba preso en la cárcel La Picota en 1987 y que desde ese momento pasó tiempo sin tener alguna relación con él.

“Conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido, cuando lo recibí en brazos sentí una impresión profunda, me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel, sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo”, leyó Daniel Coronel un aparte del libro escrito por el presidente.

Ante la pregunta siguiente de Coronel, en la que le interroga si tuvo la oportunidad de enseñarle valores, el mandatario respondió: “no, no, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel me perdí, digamos, desde el punto de vista legal (...) alcancé a estar 1 años tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga (...) yo me separé, por varias razones, de mi hijo y de Katia”.

Luego relató que hasta la desmovilización del M-19 en el 1990 pudo vivir en libertad, pero que en ese momento ya tenía otra relación sentimental “y no nos volvimos a encontrar. Realmente el se crió en Córdoba, en Ciénaga de Oro, estudió allá, hizo su universidad allá, Derecho. Nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”.

