“Se enrranchó”, presidente de Santa Fe reveló por qué no pudo contratar a Leonel Álvarez

El presidente de Santa Fe reveló por qué no contrató a Leonel Álvarez, quien actualmente está sin equipo y era el sueño de muchos hinchas. Como revelaron algunos sectores de la prensa en su momento, ‘Leo’ no llegó a ‘Cardenal’ por cuestiones económicas.

El 3 de agosto de 2023, Eduardo Méndez, el presidente de Santa Fe, habló con Steven Arce en una entrevista para AS Colombia. En la entrevista, Arce le preguntó a Méndez por qué no contrató a Leonel Álvarez. El directiva, como acostumbra, fue contundente y dejó claro que ‘Leo’ estableció una cifra y no

“No quiso negociar. Pidió y se ‘enrranchó'. Pidió un capital, con el que casi que testaríamos trabajando para pagarle al técnico. ”, Eduardo Méndez

Para concluir, Eduardo Méndez dejó claro que, tras la salida de Hárold Rivera, Leonel fue su primera opción. Ante la negativa de ‘Leo’ y de otro entrenador, Hubert Bodhert, quien al parecer fue la tercera opción, tomó las riendas de Santa Fe

“Fue la primera pesona a la que buscamos. Buscamos a Peirano y teníamos su visto bueno, pero el equipo en el que estaba no lo dejó venir”, Eduardo Méndez

