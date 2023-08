‘No le tocaba’: ladrón atacó a un hombre y se le bloqueó la pistola en Santander

En las últimas horas, un impresionante intento de hurto con arma de fuego quedó registrado en cámaras de seguridad. Los hechos ocurrieron en un reconocido sector comercial del municipio de San Gil, Santander. Como si se tratara de una escena de ficción, el ladrón se acercó a un hombre que acababa de salir de una entidad bancaria e intentó robarlo. Sin embargo, al sujeto se le bloqueó la pistola de manera milagrosa y la víctima se salvó. Por fortuna, no se desató una tragedia.

Más noticias: ¿Está el suyo? Estos son los apellidos más comunes en Colombia, pura herencia española

La víctima era un hombre de 33 años de edad que se encontraba retirando un dinero del banco. Una vez salió del lugar, se subió a su vehículo. En ese momento, un delincuente a bordo de una motocicleta los abordó para despojarlo del dinero. Según la víctima, el bandido le pidió entregar el dinero, pero se negó y le dijo no tener nada. De inmediato el delincuente no dudó en accionar su arma para asesinarlo y de manera milagrosa el gatillo se atascó.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp haciendo clic aquí.

“Subo los vidrios que los traía abiertos, en ese momento el delincuente se acerca con una pistola de fuego, me apunta a la cabeza, el sujeto me dice: ‘entrégueme la plata’, yo le contesto que, no llevo plata, y accionó el arma y gracias a Dios, la bala no sale. Se le traba la pistola, el delincuente vuelve y carga la pistola, me grita en varias ocasiones que le entregue el bolso con la plata, yo no accedo, me sigue apuntando con la pistola en la cara, logro reaccionar y salgo en el carro”, explicó la víctima a El Tiempo.

Lea también: ¿Se va el ‘Che’ Guevara de la Nacional? Su imagen desapareció del campus por esta razón

En medio del desespero, la víctima aprovechó un momento para encender su carro y escapar del lugar. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad y a esta hora son virales.

El hombre que se salvó por fortuna ya interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la Nación.