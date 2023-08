Apariencia de los osos en un zoológico de China hicieron que criticaran al parque de disfrazar a humanos de animales

La apariencia de los osos del zoológico de Hangzhou, en el este de China, ha causado todo tipo de polémica en las redes sociales luego de que varios usuarios compartieran diferentes videos en donde la forma cómo los animales se erguían en sus patas causaron diferentes comentarios y dudas sobre si se trataba de humanos disfrazados. Las imágenes comenzaron a circular en las diferentes plataformas digitales acusando al zoológico de farsantes.

Ante la controversia, el parque envió un comunicado en un tono que hacía parecer que la osa Ángela -quien fue la protagonista de los videos compartidos- fuera la que hablara en primera persona “Algunas personas piensan que soy como una persona”, se leía en el comunicado citado por Associated Press. “Parece que no me entiendes muy bien”, agregó.

Esta polémica que se derivó a raíz de los diferentes videos compartidos por los visitantes del zoológico se puede ver como el animal se para en sus dos patas traseras y queda completamente recto en una posición extraña para muchos que comentaron que solo la podía haber logrado un humano. Por si fuera poco, el oso no solo se levantó erguidamente, sino que también levantaba su mano izquierda y saludaba a los visitantes, cosa que hizo que las dudas sobre si se trataba de una persona disfrazada aumentaran.

Los videos tuvieron tal alcance que inclusive la prensa internacional se interesó en investigar el tema, fue así como la BBC consultó a la experta del zoológico de Chester, Ashleigh Marshall, la cual aseguró que “definitivamente un oso real”. Por su parte, The Guardian, conoció la explicación del portavoz del parque, quien aseguraba que no podía tratarse de una persona disfrazada, puesto que la temperatura podía rondar los 40 grados, por lo que una persona disfrazada con piel de oso colapsaría en pocos minutos.