“Perro muerto por amos pendejos”: los panfletos que circulan en Armenia amenazando con envenenar mascotas

Hay preocupación y miedo entre los habitantes del barrio Guaduales de la Villa, al sur de Armenia, Quindío, por cuenta de unos panfletos que han sido difundidos e incluso pegados a los postes, donde amenazan a las personas de envenenar a sus mascotas si no recogen el excremento en las calles o parques de la zona. “Es horrible esto, es cierto que los dueños deben ser responsables de recoger y de sacarlos con collar, pero llegar a tomar medidas como estas por parte de vecinos, no puede ser”, denunció la coordinadora de la fundación Eco Huellas de Armenia, Diana Rodríguez, en entrevista con El Tiempo.

Y es que el mensaje es realmente aterrador y lleno de zozobra. “Póngale mucha atención, si usted no recoge el popó de su perro lo vamos a envenenar. Perro muerto por amos pendejos. Nos cansamos y ya están identificados”.

Por ello, Rodríguez pidió a las autoridades indaguen quienes están detrás de estas intimidaciones, pues es claro que hay perritos en condición de calle que podrían ser potenciales víctimas.

“Esto debe ser investigado porque en la calle hay muchos animales que no tienen dueño, eso significa que van a envenenar a los animales que no tienen hogar y hay muchos. Hay otras medidas que pueden tomar los presidentes de juntas de acción comunal como llamar a los dueños o poner la denuncia ante la Inspección de Policía”.

Por su parte, una residente del barrio le dijo a ese medio que efectivamente hay personas que no recogen el popó de sus mascotas, pero no se imaginó que la inconformidad se tornara violenta.

“Sí hemos llamado a la Policía porque hay unas siete y ocho personas, los mismos de siempre, que sacan a su perro y no les recogen, uno les dice y no lo hacen, pero no pensamos que esto llegaría a tanto, creemos que alguien imprimió los carteles para asustar”.

¿Qué responden las autoridades de Armenia frente a la amenaza de envenenar perros?

El alcalde del municipio José Manuel Ríos Morales, rechazó este hecho. “Es preocupante este tipo de violencia en contra de los animales, no tiene sentido llegar a un grado de violencia tal. Lo rechazamos absolutamente y no lo permitiremos”.

Por su parte, el comandante de la Policía en Quindío, coronel Pedro José Saavedra, comentó que están realizando las pesquisas correspondientes para determinar el origen de las amenazas.

“A partir de estos panfletos, el grupo de protección ambiental y ecológico de la Policía Nacional ha hecho presencia en el sector, adelantando labores de vecindario y verificando el proceder de este comunicado”.

Cabe recordar que según la Ley 1774 de 2016, los animales son seres sintientes, no son cosas, y deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos.

Por ende, quien sea hallado culpable por el delito de maltrato animal consignado en la Constitución, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses.

¿Cómo debo proceder si presencio un caso de maltrato animal?