Alejandra Serje y Juan Cebolla se fueron contra Claudia Bahamón por el caso de Pancho y Chita

Este lunes 24 de julio el Bioparque Ukumarí informó que los dos chimpancés que escaparon horas de sus instalaciones aparecieron muertos. Estos dos animales estuvieron durante años bajo el poder de los Hermanos Gasca, pero tiempo después quedaron bajo el cuidado de este zoológico en Pereira.

Uno de ellos fue asesinado por la Policía Nacional y el otro por el Ejército. Según indicaron las mismas autoridades, tuvieron que dispararles por el peligro que esta especie representa. De inmediato, colombianos cuestionaron el procedimiento de los uniformados, quienes pudieron dormirlos antes que dispararles y quitarles la vida.

Una de las primeras personalidades en manifestarse por el hecho fue la presentadora del programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, quien por medio de su red social Instagram indicó su posición.

“Aún no me cabe en la cabeza esta noticia. He leído, pensado, analizado y sigo sin entender lo sucedido. Una verdadera tragedia. Realmente lamento la muerte de estos bellos animales”

— Claudia Bahamón