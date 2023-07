Mónica Rodríguez relató cómo fue su ‘encontrón’ con policías en moto que transitaban peligrosamente por andén

La presentadora de Mónica Rodríguez, hizo uso de su cuenta de Twitter para hacer una denuncia pública y reclamarle al director de la Policía Nacional de Colombia, William Salamanca, por un comportamiento que se ha vuelto costumbre, y que es ejecutado por los miembros de la institución que salen a las calles a bordo de motocicletas.

“Los andenes son de los peatones, no son de las motos, ni de los carros”, fueron las palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; en el mes de marzo, cuando anunció la llegada de más de 100 agentes de tránsito que ejecutaran labores de control y sanción en la ciudad.

Declaraciones que han vuelto a ser tenidas en cuenta en la discusión ciudadana, luego de que Rodríguez, que hace parte del noticiero de Canal Uno, diera a conocer en la red social de Elon Musk qué, dos uniformados de la policía tuvieron un comportamiento reprochable, luego de que la medellinense le manifestara su descontento por transitar en un tramo peatonal.

Mónica Rodríguez le reclamó al director de la policía por actitud altanera de uniformados

“Hoy estaba caminando y un par de miembros de la Policía de Bogotá venían por el andén de frente, en moto. Les importó cinco porque no se tomaron la molestia de desacelerar, parar o hacerse a un lado. No venían persiguiendo a nadie. Simplemente, decidieron no usar la calle”, manifestó la paisa de 49 años de edad, en el sitio web, donde acumula 1,4 millones de seguidores.

“Les reclamé porque no debían ir por la vía de peatones y podía ser peligroso. La respuesta fue ¿y qué? De manera altanera e intimidante. Les dije que no tenían derecho a invadir el andén y me respondieron nuevamente con un “de malas”. ¿Quién les dijo que el uniforme les daba derecho a romper las normas?”, añadió.

