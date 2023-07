Mónica Rodríguez se sinceró sobre las razones por las que se fue de Caracol y la vez que quisieron volverla a contratar

Mónica Rodríguez es una de las presentadoras más queridas y recordadas de la televisión colombiana. Principalmente, la presentadora condujo programas como ‘Mujeres al Límite’ uno de los favoritos por los televidentes, pero luego de su salida al aire, Rodríguez pasó a ser parte del equipo de ‘Día a Día’.

Le puede interesar: “Ni sus hijos son tan increíbles”: Mónica Rodríguez se descargó en redes sociales

Pero siendo una de las presentadoras más talentosas del canal Caracol, Mónica fue retirada de su cargo y no sería hasta tiempo después cuando aclaró los motivos de su despido. En medio de una entrevista, la presentadora se refirió a la doble moral que existe en algunos medios de comunicación y aprovechó para contar lo que realmente pasó en su salida.

En el programa de ‘CharlasConCharli’, la presentadora dijo que luego de su despido el canal la había buscado para volverla a contratar, pero ahí mismo cuestionó la moralidad de algunos medios: “A mí me parece que los medios de comunicación a veces tienen una doble moral Yo no me fui de Caracol, me sacaron. Lo más chistoso es que apenas me senté lo primero que me dijeron fue: ‘queremos que sepas que esto no tuvo nada que ver con tus redes sociales’. Explicación no pedida, acusación manifiesta”, comenzó diciendo.

Le puede interesar: Mónica Rodríguez preocupa a sus seguidores al contar lo que le está pasando en su cuerpo

La presentadora había asegurado que su despido no tenía nada que ver con sus redes sociales, en las que se podrían evidenciar varias críticas hacia los políticos. Sin embargo, también confesó que llegó a sentirse culpable por la forma en la que hizo uso de sus plataformas y que le habían pasado factura en su trabajo.

“Me parece que hay una doble moral en general, incluso yo no quise darle mucha trascendencia recién ocurrió mi despido. Traté de bajarle el tono, porque de cierta manera me sentía culpable o no sé qué estupidez me estaba pasando a mí en ese momento por la cabeza”, continuó diciendo la presentadora.

Caracol volvió a buscar a Mónica Rodríguez

Rodríguez también contó que luego de que la despidieran el canal quiso volverla a contratar y ella aceptó hacer parte del piloto de aquella oferta: “Las segundas partes a veces no son buenas y cuando me ofrecieron volver a un proyecto, se hizo un piloto, se hizo el focus group con la gente y fue maravilloso”, dijo Mónica.

Sin embargo, la presentadora recibió una llamada por parte de algunos directivos, la cual habría de ser la prueba que le hacía falta para conocer la razón de su salida, anteriormente. “Antes de salir y firmar, recibí una llamada y me dijeron: ‘Hay una preocupación, queremos saber si estás dispuesta a moderar tus redes sociales’. Mi primera respuesta fue: estaba esperando esta llamada y segundo, gracias por confirmar que ese fue el motivo de mi despido”, dijo la presentadora.