“Mi mujer me pega”: Hombre recibió machetazo de su expareja tóxica

Los hombres también son víctimas de violencia de género. Sin embargo, los prejuicios existentes en la sociedad colombiana han impedido que ellos también puedan denunciar públicamente las agresiones de las que son víctimas. En las últimas horas, un impactante caso, que por poco termina en tragedia, se viralizó.

Como la mayoría de denuncias son instauradas por mujeres, entre los hombres existe la creencia de que ese asunto a ellos no les compete, por tal razón, prefieren guardar silencio por temor al “¿Qué dirán?. Sin embargo, ese comportamiento podría ser peligroso, por lo que denunciar y alertar a las autoridades siempre será la mejor opción.

Hace poco, en Ibagué, un hombre identificado como Jhon Edwar Quintero, denunció que su expareja sentimental ingresó a su local y lo cortó con un arma blanca.

Según la víctima, la mujer llegó hasta su lugar de trabajo, amenazó a todos los clientes que se encontraban en el local y aseguró que lo iba a apuñalar.

“Entró y sacó el machete del negocio, ella sabía donde estaba guardado, y empezó a dañar todo. Luego me lesionó. Yo no le dije nada, ni traté de agarrarla por miedo a que se hiciera algo”, explicó.

Según la víctima, en la Fiscalía General de la Nación ya existe una denuncia, pero su caso fue archivado.

“A mí me da pena insistir. Me da mucha pena decir: ‘vea, es que mi mujer me pega’”, explicó Jhon Quintero.

Hasta el momento, las autoridades investigan a la mujer y se espera que en las próximas horas se tomen medidas al respecto para evitar una posible tragedia.