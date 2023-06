Póngase a ‘camellar’: Éxito busca gente con poca experiencia, hay sueldos de hasta $4 millones

Es común ver gente joven que se queja por no tener empleo, y no es para menos. Aunque la tasa de desempleo ha bajado en el país, hay mucha gente que no cuenta con la posibilidad de tener un sustento fijo. Es por ello que Almacenes Éxito está buscando gente.

En las últimas horas, la reconocida cadena de supermercados publicó varias ofertas laborales en Bogotá y otras en diferentes ciudades del país. Lo mejor de todo, es que no piden mucha experiencia y los salarios alcanzan en algunos cargos, hasta los 4 millones de pesos. Por supuesto, las vacantes son dirigidas a personas que estén dispuestas a estar en el punto de venta.

Perfiles solicitados

Auxiliares de protección de recursos: la experiencia mínima solicitada es de un año. El salario será de 1.397.000 pesos.

Auxiliares de panadería: la mínima es de un año en cargos relacionados. El sueldo será de 1.335.000 pesos.

Auxiliar de ventas: sueldo entre 2 y casi 3 millones de pesos.

Auxiliar de cocina: sueldo entre 2 y casi 3 millones de pesos.

Profesionales en ‘Brand to Brand’ (B2B): el sueldo será de 4.500.000 pesos.

Empleo en Almacenes Éxito: así puede aplicar paso a paso

Las personas que estén interesadas podrán aplicar así: