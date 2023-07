Sacerdote casi arma ‘parranda vallenata’ en una iglesia al ritmo de Silvestre Dangond

En las últimas horas, un sacerdote se viralizó en redes sociales tras protagonizar una particular escena. El hombre, en medio de una eucaristía, decidió cantar uno de los éxitos de Silvestre Dangond, titulado ‘mi propia historia’. Como era de esperarse, sus actos causaron controversia entre los cibernautas.

“Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre pa ti, y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor…”, encoró el sacerdote frente a sus feligreses. Al parecer, las personas que allí se encontraban estaban disfrutando de la escena y acompañaban entre cantos al padre.

El cura se sabía tan bien la letra de la canción, que incluso se atrevió a cambiar algunas palabras para darle su ‘toque’ de dinamismo y espiritualidad. “Si siembro una semilla nace, si yo hago una misa la pego…”, cantó.

Una vez el video se filtró en redes, se viralizó al punto de causar un debate entre los espectadores y feligreses, algunos a favor, otros en contra.

“Ese sinvergüenza debe salir de la iglesia inmediatamente. Cantando canciones, seguro al diablo... Fuera de la iglesia a este mal elemento”, comentó un tuitero indignado. Otros, por el contrario, optaron por felicitar al sacerdote. “Padre Luis Alfredo, Dios lo bendiga, gracias por siempre llevarnos su palabra de amor, de esperanza y de mucha fe”; “ellos son seres humanos y tiene el derecho a servir a Dios y servir a las comunidades y es buena idea para atraer más personas jóvenes”, expresaron.

Lo que sí es cierto es que el video es un fenómeno en redes. Ya cuenta con miles de likes y reproducciones.

