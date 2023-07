“Se nos fue Wilson, pero dejó a su hijito”: El cachorro que se roba las miradas y desata dudas sobre su parezco con el canino

Wilson es el canino de las Fuerzas Militares quien resultó siendo pieza clave para dar con el paradero de los 4 niños perdidos en las selvas del Guaviare. Aunque la búsqueda del perro terminó luego de varios días de no encontrar ningún rastro, los colombianos aún guardan la esperanza de que aparezca, a pesar de las mínimas posibilidades existentes.

Sin embargo, durante el pasado 20 julio un pequeño cachorro fue quien se robó toda la atención e incluso se ha viralizado a través de TikTok el corto clip generando un sinfín de comentarios al respecto. Pero, varios dudan sobre si realmente se trata del hijo de Wilson.

A lo largo del clip se muestra que se muestra al cachorro en compañía de una integrante de la Policía Nacional quien lo lleva sobre su pecho en el que sería un pequeño guardador. Mientras que el que sería del hijo de Wilson observa a la cantidad de personas quienes salieron a disfrutar de este desfile en diversos puntos de la ciudad: “Se nos fue Wilson, pero dejó a su hijito”, reiteró el hombre que graba el video.

Asimismo, las risas por parte de la policía que lo cargaba no se hicieron esperar mientras que el sujeto reiteró que por supuesto, este cachorro ahora hace parte de la Policía Nacional. Además, generando una invitación para quienes tienen la oportunidad desde el amor, la responsabilidad, el tiempo y las ganas de adoptar a un perrito veterano que está a la espera de encontrar un hogar con el cual poder disfrutar su vida después de años de servicio.

Y es que precisamente, el hombre sería un retirado de las entidades militares, el cual de acuerdo a la información compartida a lo largo de sus clips, es un fiel opositor del actual gobierno, dedicándose a hacer presencia en cada una de las concentraciones, hablando de las polémicas generadas y también lo que podría pasar en el país.

Lo cierto es que las preguntas por parte de los internautas no se hicieron esperar, destacando si se trataba del hijo de Wilson. También no dudaron en generar varias preguntas con respecto a las labores que ejercen estos cachorros, los cuales serían entrenados desde muy corta edad, produciendo que no pueden disfrutar de su etapa de cachorros como debería ser. Por lo pronto, el hombre no se ha referido al tema, sin embargo, su video se ha viralizado rápidamente en esta red social.