Petro anunció medidas tras emergencia en Quetame y le dan ‘palo’ por no “desplazarse hasta el lugar”

La tragedia que le arrebató por sorpresa la vida a 15 personas en Quetame enluta al país. La crudeza con la que se desbordó un río acabó con todo a su paso. La situación es tan alarmante que los departamentos de Cundinamarca y Meta se encuentran totalmente incomunicados. Por tal razón, el presidente de la república Gustavo Petro anunció medidas para mitigar los efectos del desastre natural.

En el lugar, los afectados y damnificados no son los únicos que se encuentran entre la zozobra. Algunos ciudadanos que intentan desplazarse entre los departamentos implicados no han podido hacerlo por la cantidad de piedras, palos y lodo que impide el paso por vías terrestres. A pesar del intenso trabajo de los organismos de socorro, la situación no ha sido controlada por completo. Aún hay cuerpos desaparecidos.

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y anunció medidas para las víctimas y para quienes por allí desean desplazarse.

En cuanto a las personas que requieren transporte para cruzar la zona, el mandatario indicó: “disponemos dos aviones y cinco vuelos adicionales para construir un puente aéreo entre Bogotá y Villavicencio. Hay dos vías alternas para transporte terrestre. Trabajamos en superar la emergencia”.

Además, dijo que habrá recursos para atender a los afectados y que será clave establecer diálogos con la comunidad para evitar que se presenten este tipo de emergencias, que al parecer, son recurrentes en ese punto geográfico.

“La recurrencia de estos hechos fatales amerita una discusión con la población del Llano y de Cundinamarca sobre medidas de fondo para la estabilización de la región”, finalmente, agregó como propuesta que es necesaria “la configuración de una zona de reserva forestal a lo largo de la carretera y de sus afluentes hídricos”.

A pesar del sentido pronunciamiento, al mandatario no le perdonaron su decisión de no haberse desplazado hasta el lugar de la tragedia. Es decir, no interrumpió su agenda en San Andrés, donde se encuentra para conmemorar el Día de la Independencia. Esa particularidad molestó a algunos que no dudaron en reclamarle al mandatario “más conexión con el país”.