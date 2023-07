“Queremos vivir con calidad y dignidad”: La Haya falló a favor de Colombia, pero sanandresanos aún no ven desarrollo

“La Corte, por 13 votos a 4, rechaza la petición de la República de Nicaragua”, con estas palabras, la jueza Joan E. Donoghue, presidenta del Tribunal de Naciones Unidas, falló a favor de Colombia, dejando en claro que esa otra Nación no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia.

En esa misma sentencia, el máximo tribunal internacional negó que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esté dentro de los límites de la frontera marítima de Nicaragua y confirmó los límites marítimos que había fijado en un primer fallo en 2012, cuando otorgó la soberanía de esas islas a Colombia, pero le obligó a ceder casi 75.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe al país centroamericano.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recalcó que el rechazo de ese órgano judicial de las Naciones Unidas, a las solicitudes presentadas por Nicaragua, no solamente garantiza la seguridad jurídica del territorio colombiano, sino que favorece la toma de decisiones de política pública adecuadas para la protección de la comunidad raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Es un avance importante en la defensa de los derechos a la seguridad alimentaria, a través de la pesca, y a la conservación de la Reserva de Biósfera Seaflower, patrimonio de la humanidad y garantía de pervivencia de las especies que allí habitan”, dijo Camargo.

Además, remarcó que el fallo “garantiza también la libertad de tránsito dentro de su territorio ancestral”. E hizo un llamado al Gobierno para que adopte medidas que protejan la Reserva de Biósfera Seaflower. “Es importante reconocer que las instituciones internacionales toman decisiones basadas en el derecho y en la evidencia. Creemos en el multilateralismo para solucionar los conflictos entre los Estados”, puntualizó.

Por ello, aunque la sensación nacional es de alegría y júbilo, habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, no solo se unieron al festejo sino también pidieron al Gobierno mayor presencia estatal e inversión en el territorio.

PUBLIMETRO habló en entrevista con Melania Francis, presidenta de la Asociación de Juntas Comunales de San Andrés, para conocer cuáles son las acciones que esperan del Estado de manera pronta y eficaz.

¿Cómo recibieron ustedes el fallo de La Haya?

Realmente es una muy buena noticia para el país porque no se pierde más área marítima, pero tampoco logramos recuperar ese espacio que teníamos en donde podíamos acceder a las áreas marítimas donde los recursos son más abundantes y de más fácil acceso y una calidad de producto, que favorecía el comercio de nuestro departamento.

Esto, ya que después del primer fallo de La Haya en 2012, nosotros vimos muy afectados a los pescadores, porque aunque se siguió con esta actividad -mayormente ejercida por raizales- la calidad del pescado no era la misma y hay ciertos productos que se consiguen es solo allá.

Entonces, esto también es una oportunidad para que se entre a negociar y se permita entre los dos países tener una área común que podamos utilizar para ayudar a que nuestros pescadores, nuestros navegantes, nuestra gente de mar, pueda optimizar y aprovechar los recursos marítimos.

¿Qué otras necesidades hace falta también que atienda el Estado en la Isla?

Los problemas de nuestro departamento son profundos. En este momento tenemos en la parte social un aumento en el consumo de la venta de sustancias psicoactivas. En cuanto a orden público, la percepción de inseguridad ha ido aumentando. No tenemos calidad en el servicio de salud porque no tenemos acceso a todas las especialidades que se requieren para poder atender la población. El acceso a los servicios públicos como el tanque de gas o energía que cada día aumenta de precio y los entes de control no funcionan.

Por lo tanto, esta es una oportunidad que se debe aprovechar para hacer un desarrollo integral a la comunidad del departamento. Efectivamente hemos tenido varias visitas desde el nivel central, pero requerimos que se inicie ya un plan de intervención, necesitamos empezar a ver resultados durante estos cuatro años.

Entonces el departamento necesita más que inversión turística

Sí, aunque gran porcentaje de la economía que se mueve acá es gracias al turismo, y el gobierno departamental ha hecho una inversión en carreteras terciarias y principales que se necesitaban, también hay que trabajar otros sectores que necesitan inversión para que haya desarrollo.

Uno de los más importantes es la inversión social, puesto que se necesita garantizar que las personas raizales que vivimos aquí, y que no tenemos a futuro donde ir a otro lugar, podamos vivir con calidad y dignidad.

¿Qué está haciendo el Gobierno Petro para atender estas denuncias?

Tras el fallo de La Haya, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo desde San Andrés que defenderán como Gobierno el sea flower “para poder traer un turismo ecológico y las posibilidades de que esto sea un centro muy importante para la economía”.

El jefe de esa cartera, señaló también que desde el Ministerio cuentan con un presupuesto de 55 mil millones de pesos, para invertir en el hospital central de San Andrés. Asimismo, “tenemos 2.500 millones de pesos en dotación para el hospital de Providencia que está pronto a inaugurarse”.

Por su parte, la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura Duarte, y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Higuera, se reunió con pescadores de la Isla “para escuchar sus peticiones y construir una ruta conjunta de trabajo”, así informaron a través de su cuenta oficial de Twitter.