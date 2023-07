“No hay mucho qué celebrar”: Benedetti reaccionó a fallo de La Haya y generó sorpresa

El saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, brindó su opinión sobre el fallo de La Haya que salvó el mar de San Andrés para Colombia y negó posibilidades a Nicaragua. Su reacción generó sorpresas y mostró lo insípido que puede ser con sus halagos al gobierno de Gustavo Petro.

Este jueves 13 de julio el júbilo se siente en Colombia con el nuevo fallo en La Haya de Corte Internacional de Justicia (CIJ), que favorece a Colombia y le impidió a Nicaragua aumentar sus límites marítimos afectando el territorio colombiano del archipiélago de San Andrés y Providencia.

La Corte finalmente decidió sobre la solicitud que había hecho Nicaragua para ampliar su delimitación más allá de las 200 millas náuticas de su costa. De esta forma, la autoridad judicial señaló que Nicaragua no tiene derecho a una plataforma extendida, por lo que su solicitud no se puede sostener.

Luego de varias reacciones que exaltan la decisión y celebran que Colombia no perdió soberanía marítima, resaltó la opinión de Armando Benedetti, quien dio un paso al lado del movimiento de Gobierno al expresar que “no hay mucho que celebrar porque Colombia ya perdió espacio marítimo”.

“No hay mucho que celebrar con lo del fallo de la CIJ. Colombia ya perdió espacio marítimo en 2012. Lo poco para celebrar es gracias al cambio en la estrategia que planteó el presidente @petrogustavo (y nadie más), que impidió que Nicaragua ampliara su plataforma continental”, escribió por medio de sus redes sociales el embajador, que prometió su renuncia oficial hace ya varias semanas.

Su reacción contrasta con la de mayoría de figuras públicas cercanas al presidente Gustavo Petro, que han celebrado el fallo internacional que dejó con la ilusión a Nicaragua de aumentar sus límites marítimos.

¿Por qué no ha salido Armando Benedetti de su cargo?

Benedetti, en medio del escándalo de ‘chuzadas’ revelado a finales del pasado mes de mayo, decidió presentar su renuncia el pasado viernes 2 de junio, cuando los humos en la opinión pública seguían calientes por sus explosivos audios revelados por Revista Semana.

A pesar de esto, la Cancillería decidió extender el período de Benedetti hasta el 19 de junio y no aceptar su renuncia hasta este día. La entidad argumentó por temas procesales, administrativos y presupuestales no era posible hacer la entrega del cargo antes de la fecha determinada. Sin embargo, pasó el 19 de junio y Benedetti siguió siendo embajador.

Benedetti respondió a críticas de quienes aseguran que por el salario o por fuero él sigue ‘atornillado’ en la Embajada de Colombia en Venezuela.

Sobre el cargo, dijo que está próximo a adelantar desde Colombia la entrega del mismo, aunque no aclaró en qué fecha y que renunció a pago de viáticos. “He informado a la Cancillería mi renuncia al pago de cualquier concepto por viáticos. Quiero ser explícito: No conservo el cargo por el fuero, ni por el sueldo”, agregó.

Además, dijo que solo ha recibido el 25% de salario en junio y que pidió licencia pero no se la dieron. “Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia NO REMUNERADA que negaron y en la que he insistido. Para los “preocupados”, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país”, dijo el pasado 6 de julio.