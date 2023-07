Confesión a un sacerdote y salvar a su hijo: la línea de tiempo de los presuntos dineros corruptos a la campaña de Óscar Iván Zuluaga

En 2016, directivos de la multinacional brasileña Odebrecht, reconocieron ante la justicia de Estados Unidos el pago de coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobierno en al menos 12 países en Latinoamérica. Esto con el objetivo de recibir a cambio beneficios en contrataciones públicas de infraestructura.

Ante este grave caso de corrupción, la Fiscalía de Colombia recibió en el 2017 una compulsa de copias donde aparecieron los nombres como del exprimer mandatario, Juan Manuel Santos, por presuntos ingresos de esa compañía, que terminó en la condena de su gerente de campaña, Roberto Prieto, tras reconocer el delito.

Ahora, el excandidato a la presidencia también en 2014, Óscar Iván Zuluaga, hace parte de la línea de investigación de la Fiscalía, luego de que Revista Semana revelara recientemente unos audios donde Zuluaga le contó a Daniel García Arizabaleta -exdirector del Invías y directivo de su campaña- lo que le había confesado a un sacerdote de nombre Arturo, sobre su pleno conocimiento del ingreso de 1,6 millones de dólares por parte de Odebrecht a su publicista Duda Mendoza, para asesorar su campaña. Algo que violaría el artículo 109 de la Constitución, que prohíbe el ingreso de dineros extranjeros en las campañas electorales.

“Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’”, dice Zuluaga en los audios grabados por García y en poder de la Fiscalía.

A pesar de ello, en varias ocasiones Zuluaga se defendió asegurando que jamás ha recibido estos dineros. Uno de estos alegatos se dio en el Congreso el 10 de septiembre de 2019, luego de que el entonces senador Gustavo Petro lo acusara de haber aceptado las millonarias coimas.

“Jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy: un ciudadano que cumple la Ley”, señaló Zuluaga a la plenaria del Senado.

Luego de que en 2017, el Consejo Nacional Electoral -encabeza del hoy Registrador Nacional, Alexander Vega- archivara el proceso el 24 de octubre argumentando que no encontraron suficiente material probatorio del ingreso de presuntos dineros ilegales, seis años después, Zuluaga y su hijo se enfrentan a la justicia por los contundentes audios.

Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía

Dentro de los audios revelados por Revista Semana, Óscar Iván Zuluaga -candidato del Centro Democrático y quien ante el escándalo renunció al partido con una escueta carta- dice asumir toda responsabilidad para proteger a su hijo, David Zuluaga Martínez, quien fungió en 2014 como su representante legal en la campaña presidencial.

“Y yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted (Daniel García) y para proteger a todos. Si yo tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, yo la asumo, porque mi espíritu es ese. Mi sentido de la lealtad es ese”, enfatizó el político.

Sin embargo, esta intención de protección no le bastó ante la justicia y el lunes 10 de julio, la Fiscalía le imputó a Óscar Iván Zuluaga los cargos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado; mientras que a su hijo, el delito de fraude procesal.

Durante la audiencia ante la jueza 42 de garantías de Bogotá, el ente acusador presentó, entre otras, la tesis de que Zuluaga tenía conocimiento del “aporte ilícito” y lo omitió en las cuentas de su campaña que presentó ante el CNE.

De igual manera, el fiscal Andrés Palencia fue reiterativo en manifestar que el joven Zuluaga Martínez fue engañado por su padre, pues tuvo conocimiento del ingreso de dineros de sobornos hasta 2017 y a pesar de ello, dijo, dio unas declaraciones erróneas al CNE.

“Usted, señor Óscar Iván Zuluaga, al momento de engañar a su hijo David Zuluaga y a Víctor Manuel Poveda, como auditor interno, los instrumentalizó para que ellos, traicionados por el propio candidato, presentaran informes de contenido espurio (falsos) ante el Consejo Nacional Electoral para la primera y segunda vuelta presidencial”, sentenció el ente acusador.

Tras más de cuatro horas de audiencia, el excandidato presidencial y su hijo no aceptaron cargos, por lo que ahora permanecerán en libertad, pues la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento para ninguno de los imputados.

De igual modo, el ente investigador tendrá un plazo de 90 días para decidir si radica o no el escrito de acusación contra Óscar Zuluaga y David Zuluaga, y de esta manera llamarlos a juicio, donde ambos buscarán justificar la no comisión de los delitos que se les endilgan con pruebas.