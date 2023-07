¿Uribe en aprietos?: visitas de testigo estrella contra Zuluaga durante su gobierno ponen en duda su versión

No para la polémica por la revelación de los audios de conversaciones entre Óscar Iván Zuluaga y su entonces aliado político y exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, los cuales comprobarían la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido político del implicado dio declaraciones sugiriendo que todo ocurrió fuera de su Gobierno. Sin embargo, nuevas pruebas de conocen este viernes 7 de julio que ponen en duda su versión.

En un largo trino, el expresidente Álvaro Uribe se desmarcó de este escándalo y sugirió que todo sucedió a sus espaldas, además de que incluso habría solicitado pruebas de la transparencia de Óscar Iván Zuluaga, las cuales nunca obtuvo por parte de él.

Pero además, el expresidente ha reiterado en varios pronunciamientos que García Arizabaleta habría trabajado con Odebrecht desde el 2010, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, posterior al de él, que se desarrolló hasta agosto de 2010. Sin embargo, esta viernes 7 de julio, Daniel Coronell reveló que habrían cheques que comprueban que García recibió pagos en 2009 y en 2010.

Las 44 visitas de Daniel García, entonces amigo político de Zuluaga, a la Casa de Nariño durante gobierno Uribe

Adicionalmente, también se conocieron las minutas que evidencian que García visitó 44 veces el Palacio de Nariño durante el Gobierno Uribe y estuvo en varios despachos, incluso un día antes de que se llevara a cabo la visita de Marcelo Odebrecht a Colombia. Pero son varias las veces que estuvo en el año 2009 a la Casa de Nariño, justamente coincidiendo con varias fechas en las que se llevó a cabo la licitación de la Ruta del Sol, la cual finalmente fue adjudicada a Odebrecht.

Además, se muestra en las visitas que tras la firma de la licitación por parte del gobierno Uribe el 14 de enero de 2009, García visitó siete veces al entonces consejero para las regiones, Miguel Peñaloza. Las visitas ponen en duda la versión del expresidente Uribe, el cual ha querido salir por la tangente del escándalo argumentando que esas gestiones con Odebrecht se adelantaron en la administración de su homónimo, Juan Manuel Santos.

Lo que dice Uribe sobre el escándalo de Óscar Iván Zuluaga

Uribe plantea que cuando se conoció el escándalo en el que también resultó salpicado el expresidente Juan Manuel Santos, él habló con el propio Daniel García, el cual le negó haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña del Centro Democrático. Pero además, el expresidente también señaló que le exigió a Óscar Iván Zuluaga un certificado que probara su transparencia, el cual nunca le entregó.

“Le dije a Óscar Iván Zuluaga ‘tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento’. No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván”, escribió en su trino el expresidente.