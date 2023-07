“Cuando llegue el cheque de Odebrecht no diré nada, pero daré señales”: Óscar Iván Zuluaga apareció con pelo en la audiencia

Óscar Iván Zuluaga con nuevo look Foto: Twitter @jsrodriguezr_ 10 de julio de 2023

En redes sociales no pasó desapercibido el look con el que Óscar Iván Zuluaga apareció en la audiencia de imputación de cargos, pues ahora tiene barba y ya no está calvo, al parecer, por un procedimiento estético que le habría solucionado ese problema.

De inmediato la gente comentó su look y hasta se burlaron de ese pequeño detalle, pues muchos aseguraron que ya se le notó a dónde se le fue el dinero que le habría dado la multinacional para la campaña.

“Cuando llegue el cheque de Odebrecht no diré nada, pero daré señales”, comentó un tuitero, haciendo referencia a una frase trend en esta red social.

Los delitos que hoy la Fiscalía les imputa a Zuluaga y a su hijo son los de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito, según la Fiscalía.

Odebrecht supuestamente giró 1,6 millones de dólares que Zuluaga omitió declarar cuando tuvo que rendir cuentas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este caso volvió a revivir pues se conocieron grabaciones en las que, contrario a lo que ha repetido en la última década, Zuluaga admite que sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña.

Según datos de la Fiscalía, hay más de 120 personas vinculadas a la investigación de Odebrecht entre particulares y servidores públicos. Pero de ser condenado, Zuluaga sería el primer político en Colombia en caer por la corrupción que cometió la multinacional.