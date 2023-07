“Voy a salvar a mi hijo”: escandalosos audios de Óscar Iván Zuluaga admitiendo dineros Odebrecht en su campaña

Las redes sociales se encendieron este sábado 1 de julio por los reveladores audios que hoy se conocen de el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, durante su campaña en el año 2014, que admiten la entrada de dineros de Odebrecht a su carrera por la Presidencia de Colombia. Le contamos los detalles.

Este sábado la Revista Semana reveló unos explosivos audios que evidencian una conversación clave entre el exdirector de Invías, Daniel García Arizabaleta y el excandidato Zuluaga. García se ha convertido en el testigo estrella contra Zuluaga en el caso que tiene en la Fiscalía General de la Nación y por el que está a punto de ser imputado con los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

El amigo político que se volvió testigo clave en contra de Zuluaga

Cabe mencionar que García era amigo político del excandidato, pero se ha convertido en testigo luego de un principio de oportunidad avalado por un juez en el proceso, que lo eximió de algunos cargos en su contra a cambio de que testificara contra Zuluaga, lo que ahora se está llevando a cabo con pruebas presentadas como los audios clave.

Con esta relación política rota, García entonces decidió revelar con las grabaciones el secreto que tenían ambos sobre la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña, momento en el que terminó siendo elegido como presidente Juan Manuela Santos.

Zuluaga quería asumir responsabilidad por salvar a su hijo

Los audios revelan la forma en la que Zuluaga, a propósito, habría decidido ocultar la información de la entrada de dineros ilegales a su campaña presidencial y que implican directamente a su hijo, David Zuluaga Martínez, quien enfrenta cargos por fraude procesal.

Pero además, Zuluaga explica en el audio que hará lo que sea por su hijo y reconocerá toda la responsabilidad por cubrirle la espalda. “Si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, dice en el audio.

“Yo creo que usted tiene que saber manejar este caso porque usted dice: ‘esa mierda, no dejarse arrinconar’. Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David, y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese”, dice Zuluaga en los audios revelados.

“La plata la recibió y ya no se puede tapar”, Óscar Iván Zuluaga por dineros de Odebrecht en su campaña

El excandidato, que además presentó una tutela en los últimos días porque insiste en que es inocente, tácitamente reconoce en los audios que la “plata la recibió y ya no se puede tapar”.

“Hoy en la tarde por fin es la reunión con Duda. Él, desde la semana pasada, aceptó dar las declaraciones que se le han planteado y ya regresó a Bahía. Se está definiendo cuál es la ruta jurídica, finalmente la plata la recibió y no se puede ya tapar. Pero, claramente, va a salvar de responsabilidad a la campaña, a todos nosotros, y va a decir que la campaña no sabía de eso. Dará un documento, no sabemos si va a hacer una declaración extrajudicial en una notaría, como se llama acá, o si será producto de un cuestionario que le envíen los abogados, como opera en Brasil”, dice.