“Acto de imprudencia”: MinDefensa culpa a sargento Karina Ramírez por secuestro y genera indignación

Ya han pasado 4 días desde que la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus hijos fueron víctimas de secuestro por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ahora el ministro de Defensa, Iván Velásquez, brindó polémicas declaraciones en las que sugiere que la sargento tiene responsabilidad por lo que le pasó y las redes se encendieron.

A través de un comunicado, el Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, unidad militar orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, informó que la sargento y sus hijos fueron secuestrados cuando viajaban en un carro hacia el municipio de Arauca, departamento de Arauca.

“De forma preliminar, se presume que la familia habría sido plagiada por integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado Eln, mientras conducía por el municipio de Fortul, Arauca, el pasado 3 de julio en horas de la noche”, dijo el Ejército.

Lea también: Divulgan rostros de integrantes del ELN responsables del secuestro de una sargento y sus hijos

MinDefensa sugiere que sargento secuestrada con sus hijos tiene culpa por lo sucedido

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, brindó declaraciones al respecto sugiriendo que “es imprudente” movilizarse por las vías del departamento en calidad de blanco militar. “Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del ELN, ese es un acto de imprudencia”, dijo en declaraciones para medios de comunicación.

Pero además, el ministro Velásquez, sugirió que a todos los miembros de fuerza pública “que tienen licencias para visitar sus familias o que tienen permiso, deben tener mucho cuidado y así ha sido instruido además de parte del comandante general de las Fuerzas Militares con el que he hablado del particular”.

Por último, el jefe de cartera agregó que “se necesita que también ellos tengan unas medidas mínimas de prevención, porque sabemos en qué situaciones, territorios, prácticas de esta naturaleza son aprovechados por los grupos ilegales”.

Le puede interesar: Ejército espera que hoy liberen a la sargento y sus dos hijos, en manos del Eln

Indignación por declaraciones de MinDefensa por secuestro de la sargento Ramírez y sus hijos en Arauca

La indignación se ha apoderado de las redes sociales con las declaraciones de MinDefensa, pues muchos consideran que no debería responsabilizar a la sargento por lo ocurrido, sino dar cuenta de las acciones gubernamentales para resarcir este hecho.

“Solo falta que le abra un disciplinario a la sargento y consejo de guerra. #MandaHuevo. Se volvió paisaje natural confesar que no somos soberanos y que el gobierno no tiene control sobre el territorio nacional. No se garantiza a todos los ciudadanos la libre movilidad ni garantías de DDHH para quienes vivimos en Colombia.”, comentó el periodista Victor Rodríguez.

“Confirmado. Retrocedemos 30 años. Volvimos a las épocas de Pastrana. ¿Esto es el ‘progresismo’ que los lunáticos pregonan?”, también opinó el abogado Henry Bustos. “Implícitamente reconoce que el Estado no ejerce control en ese territorio, entonces que se salve quien pueda, que no sean imprudentes viajando por carretera allá”, también comentó otro usuario al respecto.

La contrarespuesta de Iván Velásquez

Ante al polémica desatada, el ministro Velásquez tuvo que volver a pronunciarse y señalar que lo que dijo no le quita responsabilidad a la guerrilla por lo que hizo.

“A la pregunta de un periodista si la sargento secuestrada con sus pequeños hijos no habría cometido un acto de “ligereza” al desplazarse en su vehículo hacia Arauca, respondí que no había actuado con prudencia pues todos los miembros de fuerza pública debían ser cuidadosos en sus desplazamientos, especialmente en zonas en los que por la situación de seguridad el riesgo se aumenta. Ese es el sentido exacto de mi declaración, que no puede utilizarse para desviar la responsabilidad del secuestro que se le atribuye sin matices a la organización armada ilegal”, escribió en sus redes sociales.