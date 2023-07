“Hemos sacado personas graves al hombro”: las denuncias de comunidades frente al avance de los PDET en el Urabá Antioqueño

Desde Apartadó, subregión del Urabá Antioqueño, el pasado viernes 30 de junio la Agencia de Renovación de Tierras (ART) rindió cuentas de su gestión desde el inicio del Gobierno Petro, con corte a finales del 2022.

En el evento estuvieron presentes liderazgos sociales, delegados de los Grupos Motor, organizaciones de víctimas, campesinos y más, pertenecientes a los 8 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Un instrumento establecido en el punto 1 (Reforma Rural Integral) del Acuerdo de Paz con las Farc, el cual desde hace 6 años pretende mejorar las condiciones de la ruralidad en las zonas más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, el abandono del Estado y los cultivos ilícitos.

Durante la Audiencia Pública, el director de la ART Raúl Delgado, destacó que tras su llegada a la entidad, encontró comunidades de los 170 municipios PDET pertenecientes a 16 subregiones, “muy escépticas. Con un gran reclamo. Habían sido muy tenidas en cuenta a la hora de formular los Planes de Acción para la Transformación Regional, pero luego, según ellas, prácticamente excluidas a la hora de priorizar y ejecutar proyectos y de hacerles control social”, aseguró en entrevista con PUBLIMETRO.

Y es que la esencia de los PDET es responder a un clamor popular por la atención a esos territorios históricamente abandonados, por ello son sus habitantes quienes conocen de primera mano cuáles son sus necesidades prioritarias.

“Nuestro primer gran reto ha sido aplicar los principios que están en el Acuerdo de Paz para la implementación de los PDET: se harán con participación comunitaria; y con enfoque diferencial de género, étnico y territorial. Entonces hemos tratado de reconstruir la confianza con las comunidades”, señaló Delgado.

Esto último, acota su director, se ha ido generando por medio del Primer Encuentro Nacional de Comunidades de los PDET y PNIS, entre el 30 de noviembre al 1 de Diciembre de 2022, donde participaron 280 delegados. Como también, los 16 encuentros subregionales PDET entre el 27 de enero y 20 de abril con 2.233 liderazgos sociales y 736 representantes del orden nacional.

Fue durante este encuentro, que la ART encontró que de 3.241 proyectos en ejecución y terminados, al menos 834 (25 %) presentan dificultades en su implementación.

De esta manera, durante los próximos tres años, la entidad entregó su Plan Estratégico que incluye realizar convocatorias en las 16 subregiones atendiendo el Artículo 16 del Plan Nacional de Desarrollo. Esto, pues anteriormente había una sola bolsa de Regalías para la Paz en todo el país, lo que traducía en inequidad territorial ya que algunas zonas recibían más y otras menos inversión.

Asimismo, la ART manifestó el reto de mejorar y acelerar la implementación de los Acuerdos de Paz, “retomando su esencia”; impulsar la reconversión productiva de los territorios con presencia de cultivos de coca, marihuana y/o amapola; y reducir la brecha del Índice de Pobreza Multidimensional entre los territorios PDET y el nivel nacional del 12,7 a 10 puntos porcentuales; entre otros.

¿Qué dicen las comunidades frente al avance de sus territorios PDET?

PUBLIMETRO también conversó en entrevista con mujeres rurales, jóvenes y representantes de Asociaciones campesinas, para conocer que tanto avance ha tenido el punto 1 del Acuerdo de Paz en sus territorios pertenecientes a la subregión del Urabá Antioqueño.

Eliecer Pascuesta, presidente del Concejo Municipal de Juventud del municipio de Chigorodó, aseguró que sí han notado desarrollo “en algunos núcleos de las veredas, productos de las placas huellas que se han implementado y también en mejoramiento en estos últimos años de escenarios educativos, lo cual se traduce como desarrollo. Sin embargo hay que seguir trabajando”.

De igual forma, Rosa Amelia Páez, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Pablo, corregimiento Puerto Girón, destacó la única inversión a su comunidad: “un colegio que consta de cinco aulas”.

Un proyecto aprobado cerca de hace 3 años y que solo hasta el año pasado se entregó. “Sabemos que tienen que buscar unos recursos, pero depende también de la voluntad política”.

Y es que dentro de las prioridades les hace falta un puesto de salud, potabilización del agua “tenemos un solo acueducto para las tres veredas”, más aulas, “porque hay colegios muy deteriorados”, y acceso de vías “porque hay mucho pantano y los niños sufren mucho para llegar al corregimiento”.

Por su parte, Ruber García, representante de la Asociación Campesina de San José de Apartadó-ACASA, fue claro en expresar que existe una “inconformidad” y “decepción” en la implementación de los PDET.

“Se ha priorizado en un 80 % proyectos que sí se necesitan, pero que no son tan prioritarios como el tema de la formalización de la tierra, la conformación de San José de Apartadó como zona de reserva campesina, no tenemos vías, ni antenas de comunicación”.

Esto, dice, Jesús Cataño, representante de salud y apoyo de DD.HH en ACASA, ha generado que “sea muy complicado llamar una ambulancia y tengamos que sacar a una persona muy grave en hamaca o al hombro”.

Sobre el porqué de la falta de progreso del PDET en San José de Apartadó, García explicó que los proyectos que se están ejecutando “tienen malos manejos. Quizá no desde la administración no sabemos, pero sí en la ejecución porque hacemos seguimiento revisando el SECOP y teniendo los proyectos en nuestras manos. Es así como hemos visto una ejecución precaria que no genera garantías en la perduración de los proyectos y la calidad de vida de nuestros campesinos”.

Además, denuncia que “ha habido estigmatización por parte de funcionarios y por de personas de la comunidad porque hay un idioma que se maneja y es que el que defienda los derechos o que busque exigir ese cumplimiento, es alguien que ataja el desarrollo”.

Malos manejos y más escucha a las comunidades: las denuncias de liderazgos sociales frente al avance de los PDET en el Urabá Antioqueño. Apartadó. Cortesía: ART. 5 de julio de 2023

¿Qué hace falta por implementar?

Eliecer Pascuesta, presidente del Concejo Municipal de Juventud del municipio de Chigorodó, respondió que hace falta “una iniciativa con enfoque diferencial para los jóvenes para que también se sientan identificados porque hay que recordar que no solo las personas mayores estuvieron inmersas en el conflicto sino también nosotros”.

A su vez, Jesús Cataño, representante de salud y apoyo de DD.HH en ACASA, pidió volver a las cooperativas comunales e impulsar la siembra de cacao para “generar más empleo porque la gente se estaría motivando a sembrar más, subiría el jornal y eso ayudaría a que los jóvenes no se vayan para grupos armados, o se vayan del territorio por falta de trabajo”.

También, como es común entre las comunidades PDET, Rosa Amelia Páez, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Pablo, pidió les den a conocer antes los proyectos, “porque quien conoce la necesidad de base es el campesino, el que está allí. Entonces a través de las administraciones hacen contrataciones y ellos a veces a veces no tienen en cuenta el aporte que hace el líder en los encuentros regionales”.

Tienen esperanza en el nuevo Gobierno y esperan no los decepcione

Finalmente, estos tres liderazgos sociales coincidieron en que sí se ha sentido un cambio tras el inicio del nuevo mandato del presidente, Gustavo Petro, a pesar de la “tensa calma” que se vive por lo menos en San José de Apartadó ante el recrudecimiento de la violencia por grupos al margen de la ley, tal como aseguró Ruber García.

“Para nosotros el tema del inicio de este nuevo gobierno es un recibimiento con festejo porque estamos viendo oportunidades. Hay esperanza de poder ahora si ejecutar proyectos y ser escuchados. De defender los Derechos Humanos desde la oportunidad trayendo empleo y proyectos, porque aun así no hay garantías de hacer denuncias públicas”.

Mientras que Eliecer Pascuesta, hizo un llamado a la continuidad óptima de la implementación de los Acuerdos de Paz. “Yo creo que el camino es a la reconciliación, al diálogo constructivo, al perdón social, porque esto lo que nos permite es construir no solo un Chigorodó, sino una Antioquia y una Colombia de paz”.