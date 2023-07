Lagos de Torca, el dolor de cabeza del Aeropuerto Guaymaral

La cercanía del proyecto Lagos de Torca con el aeropuerto de Guaymaral afectaría considerablemente a los residentes por el ruido de las actividades aeroportuarias, y por otro lado una parte del proyecto se encuentra dentro del área de seguridad establecida por las autoridades aeronáuticas, lo que dificultará el funcionamiento adecuado del Aeropuerto Guaymaral, aeródromo que además se está preparando para recibir mejoras que aumenten su capacidad, según lo establece el Plan Maestro Aeroportuario, para el Aeropuerto Internacional El Dorado, de la Aeronáutica Civil.

La concejala y precandidata a la Alcaldía de Bogotá, María Fernanda Rojas, denuncia que una de los proyectos que se desarrollará en el Plan Lagos de Torca, al norte de Bogotá, tiene serios problemas en materia de seguridad, tanto aérea como para los residentes, y de salud para los compradores.

La concejala denuncia, además, que en los últimos 25 años se han presentado 25 accidentes en los alrededores del Aeropuerto Guaymaral, “pero quizá genera mayor preocupación que es habitual tener emergencias o imprevistos que no terminan en accidentes, pero que requieren maniobras que hoy son posibles gracias a que no hay construcciones. Hay que destacar que este aeropuerto también es una escuela de pilotos, donde muchos de ellos están aprendiendo y no tienen la pericia para ciertas maniobras”.

“Genera especial preocupación el Plan parcial de El Bosque, en el que se pretenden construir 12.514 viviendas, que interfiere con el cono de aproximación al aeropuerto, es decir la zona donde habitualmente las aeronaves pasan para aterrizar y justo después del despegue”, dice la concejala.

Para Mafe Rojas la principal preocupación está en que “en los últimos 25 años hemos tenido justamente 25 accidentes en los alrededores del aeropuerto, lo que genera inquietud, pues una cosa es tener terrenos vacíos o agrícolas con extensos campos abiertos a una ciudad construida”.

La vieja polémica con Lagos de Torca

Las críticas al proyecto de Lagos de Torca comenzaron prácticamente desde que se anunció durante la administración de Enrique Peñalosa. El principal enfoque ha estado en los inconvenientes ambientales que causaría una construcción en la Zona Corredor Autopista Norte, una porción de tierra que está ubicada entre la Reseva Van der Hammen y la Autopista Norte. Sin embargo, la denuncia de Rojas le suma un nuevo capítulo, pues la obra, según le hizo llegar la concejala a PUBLIMETRO, infringiría una serie de normas de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) como el RAC 14 Art. 14.2.2.5.2, el cual establece que en el diseño de los aeródromos y aeropuertos se deben adoptar las medidas del caso con el propósito de asegurar la disponibilidad apropiada de superficies limitadoras de obstáculos, así como utilización de terrenos y controles ambientales o sanitarios a que haya lugar; y el RAC 219, que establece todo el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS), su implementación y aplicabilidad.

Pero además, está el tema de ruido para los futuros habitantes de Lagos de Torca. Con relación al Concepto Ambiental de Ruido, la Aeronáutica Civil señala lo siguiente: “revisada cada ubicación de los lotes del proyecto con respecto a la modelación de ruido realizada para el Aeropuerto Flaminio Suarez Camacho de Guaymaral en el año 2013, se estableció que el lote UNO y DOS se encuentra ubicado fuera del área definida por la curva de 65 dB Ldn promedio día noche; el lote TRES y CUATRO se encuentra en el límite de la curva de los 60 a 65 dB Ldn de acuerdo con los valores permisibles establecidos en la resolución 627 de 2006 del decreto único reglamentario 1076 de 2015 del MADT. Por lo anterior, esta dirección conceptúa FAVORABLE para el lote UNO y DOS del proyecto solicitado, conceptúa DESFAVORABLE el lote TRES y CUATRO, para la construcción de vivienda residencial. Se precisa, que la construcción estará afectada por el ruido de las actividades aeroportuarias, por esta razón se hace necesario que la constructora tenga conocimiento…”.

No obstante, el área donde se localizan los lotes 3 y 4 (Imagen ) dentro de la propuesta urbanística corresponden al Parque Ecológico Distrital de Humedal Guaymaral y las áreas de cesión para equipamiento denominadas E.P 1 y E.P 2:

Lagos de Torca (Cortesía)

“Un punto adicional, es que estas construcciones van a estar sometidas a niveles de ruido muy altos, en Colombia las aeronaves no tienen una reglamentación de ruido que les ponga límites, es decir no hay ninguna restricción para aeronaves ruidosas. En este caso vamos a tener construcciones en muchas direcciones a menos de 2 km de la pista, es una realidad de la que los compradores de estos proyectos deben ser advertidos”, señala Mafe Rojas en su denuncia.

En la fase de formulación del plan parcial, se llevaron a cabo mesas de trabajo con entidades y direcciones de la Secretaría Distrital de Planeación en relación con la propuesta urbanística, pero según la denuncia de Mafe Rojas, específicamente con la Aeronáutica Civil no se adelantaron reuniones ni acuerdos.

Los accidentes en el Aeropuerto Guaymaral

Pero el otro punto grave, y no menor, s la accidentalidad que rodea a Guaymaral como aeropuerto de vuelos pequeños, aeródromo de la Policía Antinarcóticos y escuela de aviación. “La complejidad de las maniobras ante posibles emergencias e imprevistos va a aumentar dramáticamente con las nuevas construcciones que se avecinan, esto podría generar un aumento en el número de accidentes e inclusive una tragedia. La interacción del Aeropuerto Guaymaral, que es estratégico para toda el área metropolitana con el proyecto Lagos de Torca no ha sido bien planeado y sorprende el silencio en especial de la Aeronáutica Civil”, señala la concejala.

“Esta preocupación la tienen muchos de los gremios que hoy usan el Aeropuerto Guaymaral, es una queja de decenas de pilotos experimentados, que advierten que la falta de planeación en la interacción entre el aeropuerto y los proyectos puede generar graves consecuencias en la operación de este terminal aéreo”, insiste Rojas.

En materia de accidentabilidad, se traslapan donde se realizaría el plan parcial n 26 como se ve en la imagen, teniendo en cuenta el tipo de la aeronave, año y donde S es supervivientes y F es fallecidos: