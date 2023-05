Mafe Rojas, la precandidata que busca construir proyectos, “poniéndonos de acuerdo”

María Fernanda Rojas fue la primera mujer inscrita como precandidata a la Alcaldía de Bogotá. Es abogada y comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, con especialización en Opinión Pública de la Universidad Javeriana y maestría en Análisis de Problemas Políticos y Económicos de la Universidad Externado.

Se desempeñó como edil de la localidad de Teusaquillo entre 2008 y 2011 por el Polo Democrático, intentando, ese último año, llegar al Concejo de Bogotá sin éxito. Fue en 2012, que el entonces alcalde y hoy presidente, Gustavo Petro, la nombró como directora del Instituto de Desarrollo urbano-IDU, renunciando un año después, por temas personales.

En diciembre de 2013, llegó esta vez al Concejo por el Partido Verde, tras la salida de Angélica Lozano, quien se iba a lanzar a la Cámara de Representantes. Ya en 2015 intentó la reelección por ese mismo Partido, pero se quemó con 8.900 votos.

Fue hasta el 5 de diciembre de 2017, que Rojas se posesionó de nuevo como cabildante, ocupando la curul que dejó Antonio Sanguino, quien también aspiró al Congreso.

Con el lema ‘Bogotá es ahora’, la precandidata se sumó al pulso político del segundo puesto más importante en el país.

“He podido ser un puente entre quienes piensan distinto. Puedo aterrizar propuestas e ideas que nos unan, para que Bogotá salga de ese vaivén de peleas políticas de las que ya estamos cansados”, señaló el día del inicio de su campaña en la ciudad.

En PUBLIMETRO, hablamos en entrevista con la precandidata para conocer sus propuestas, de cara a las elecciones de gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales en los territorios, el próximo 29 de octubre de 2023.

¿Cómo enfrentar los índices de inseguridad?

Yo creo que enfrentar los grandes desafíos de la seguridad en Bogotá no es posible mientras la Policía viva recargada de resolver un montón de conflictos que podrían resolver otros agentes del Estado. Hay que descargarlos de esas tareas y reemplazarlos por gestores de convivencia, que están formados en Derechos Humanos. Que está conectada con la ciudad. Qué sabe manejar los conflictos.

Otra cosa también que hay que hacer, y muy pronto, es que la línea de emergencias 123 deje de ser una carga para la Policía. Que esas llamadas las pueda atender un personal especializado, que asimismo cuente con la articulación de otras entidades, por ejemplo la Secretaría de la Mujer, cuando exista casos de violencia de género.

En caso de delitos de mayor gravedad, que esté al nivel de una organización, sí se necesita más policía judicial. Más pruebas, más capturas.

Bogotá es una de las ciudades de Latinoamérica con peor tráfico. ¿Cómo solucionarlo?

Conmigo la ciudad tendrá el compromiso de que yo haré ese plan que nos lleve a la modernidad en el transporte en la ciudad, pero eso se va a tomar un tiempo. Mientras tanto, como tú dices, en el día a día ocurren trancones.

Entonces, he planteado la idea -para poner en conversación- y es comprometerme, durante el primer año, a hacer 100 intervenciones viales puntuales. Lo que los expertos llaman ‘La acupuntura urbana’. Es decir, cosas que tú puedes hacer muy rápido para así resolver esos embotellamientos.

Igualmente, vamos a crear un equipo de apoyo que monitoree las velocidades en las vías principales. Nosotros tenemos velocidades máximas, pero también deberíamos tener velocidades mínimas. Si llegamos a un nivel de menos de 10 o 15 kilómetros- estamos precisando la cifra- enviamos esa brigada para que desenrede ese nudo que muchas veces es por mal parqueo.

¿Pico y placa los fines de semana?

No.

¿Pico y placa para motos?

Hay que evaluar ese tipo de medida. Yo en el tema de motos me concentraría en la seguridad vial. Quienes más mueren son las mujeres acompañantes.

¿Restricción al parrillero?

No. Nunca he estado de acuerdo. Me parece inefectivo.

¿Va a subir el pasaje de Transmilenio?

No. De hecho, mi compromiso es renegociar los contratos para que la ciudad no siga aumentando ese hueco (financiero) y tengamos un mejor servicio. También lograr una tarifa diferencial. No puede ser que en esta ciudad los estudiantes tengan una tarifa plena al transporte público. Vamos a trabajar por eso. Y hacia futuro me comprometo a que podemos llegar a tarifa cero. Tenemos un equipo trabajando en los cálculos sobre eso.

¿Es partidaria de continuar con el metro elevado o cambiar la contratación para el subterráneo?

Esto ya nos está generando es una polarización. A estas alturas los contratistas actuales no han entregado los estudios. Entonces mi propuesta es que Gobierno Nacional y Bogotá se encierren y salgan con un humo blanco.

Yo quiero ser un puente para que esto fluya. Conozco al presidente. Trabajé con él. Conozco su estilo de trabajar y yo creo que eso ayudaría mucho a que fluyeran estos proyectos.

¿Cómo enfrentar los casos de acoso sexual en Transmilenio?

Nosotros deberíamos tener URI’s móviles donde haya mucho movimiento en el transporte público; durante un gran concierto en el Simón Bolívar o en otros espacios donde las mujeres tengan acceso a una denuncia rápida, fácil y que esos sitios tengan personal preparado y capacitado para recibirla y atenderla. Esto, por supuesto, en coordinación con la Secretaría de la Mujer.

¿Qué manejo le va a dar a las protestas sociales?

Yo ahí tengo un lío, y es que a mí no me gusta el Esmad. Tengo que ser franca, si dijera lo contrario nadie me creería. Yo me sueño con que esta ciudad y este país pueda tener otras formas de dialogar y de resolver los conflictos. Hay que hacer esa reforma policial.

¿Qué propuestas tiene para fomentar el empleo en la ciudad?

Aquí ha habido unos avances que a mí me gustan y que hay que aprovechar. Por ejemplo, hay unos estímulos económicos para aquellos emprendedores que están arrancando. Eso hay que multiplicarlo. También la iniciativa ‘Mujeres Reverdecen’ que me encanta. Mujeres que cuidan las zonas verdes sembrando árboles.