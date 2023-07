Esta es la razón por la que le negaron la licencia de maternidad de Camila Chaín y a decenas de personas más

La reconocida periodista Camila Chaín hace un par de meses se convirtió en la madre de Tobías, luego de realizar un procedimiento de fertilidad conocido como ROPA (Recepción de Óvulos de Pareja), que es el utilizado en parejas de mujeres que quieren cumplir el deseo de tener un hijo. Sin embargo, se llevó una mala sorpresa cuando solicitó ante la EPS Sanitas la licencia de maternidad y le fue negada. La razón que le dieron parece ser la más utilizada porque decenas de personas están en la misma situación.

La publicación de Chaín a través de su cuenta de Twitter, generó la reacción de decenas de mujeres que se encontraron con la misma respuesta. Actualmente la ley indica que son 18 semanas de licencia de maternidad a las que se tiene derecho en Colombia.

La razón de la EPS para negarle la licencia de maternidad a la periodista Camila Chaín

De acuerdo con la carta que le envió la EPS a Chaín, le negaron la licencia por el Artículo 2.2.3.2.1 Condiciones para el reconocimiento y pago de la licencia de Maternidad y Paternidad. “Habrá lugar al reconocimiento de la licencia de maternidad siempre y cuando el pago de la totalidad de las cotizaciones correspondientes al periodo de gestación se haya realizado máximo en la fecha límite de pago del periodo de cotización en el que inicia la licencia junto con sus intereses de mora, cuando haya lugar”.

Chaín reconoció que pagó 1 día tarde en el mes de mayo, que debía hacerlo el 11 y lo hizo el12. Sin embargo esa revelación permitió que muchas más personas publicaran que también están o pasaron por la misma situación.

“Me sucedió exactamente lo mismo. Pagué el 13 de Mayo, con fecha límite del 12, la razón fue porque estaba me trabajo de parto. Y me la negaron”, “Camila buenas tardes, estoy pasando por la misma situación con mi licencia de paternidad lo que me recomendaron los abogados fue pasar el derecho de petición lo cual ya hice y se niegan a realizar el pago ahora la siguiente instancia es colocar la tutela” y “A mí me pasó lo mismo con @epssura mi bebé nació en diciembre de 2022, en toda mi licencia que iba hasta el 8 de abril, no recibí un solo peso. Las EPS están haciendo lo que quieren y uno como usuario independiente desconoce este tipo de “normas”, da tristeza, indignación y rabia”.