Camila Chain puso el grito en el cielo para denunciar a la EPS que le negó su licencia de maternidad

Camila Chain es una reconocida periodista, quien recientemente se convirtió en madre, luego de enfrentar un largo proceso para poder quedar embarazada junto a su pareja sentimental Kelly Barrios; en el cual se sometieron al tratamiento conocido como ROPA (Recepción de Óvulos de Pareja), utilizado en parejas de mujeres que quieren cumplir el deseo de tener un hijo.

Luego de seguir al pie de la letra las sugerencias de sus especialistas, el 10 de abril del presente año llegó al mundo Tobías, el primogénito de la pareja, a quien recibieron con gran amor y regocijo. “Cuando me lo pusieron en el pecho fue muy emocionante porque el niño inmediatamente buscó lactar y es algo impresionante, porque él está ligado a mí. De ahí en adelante es lo que todas las mamás pueden decir, trasnocho va, trasnocho viene; aprendizaje en todo sentido”, afirmó Chain en entrevista para Publimetro Colombia.

Pero no todo ha sido color de rosa luego del nacimiento de su pequeño, ya que la periodista dio a conocer en las últimas horas, que la entidad de salud encargada de dar cumplimiento a las 18 semanas de licencia de maternidad establecidas por ley en Colombia, le ha negado el proceso por presuntamente no haber realizado los pagos.

EPS le negó la licencia de maternidad a la periodista Camila Chain

“Llevo muchos años en EPS Sanitas. No solo he aportado como Empleada, sino como independiente. Soy muy puntual con mis pagos. Solicité mi licencia de maternidad y estuve esperando la respuesta. Fui mamá el 10 de abril y hoy recibí la notificación. Me la han negado”, argumentó Chain en su cuenta de Twitter.

Acorde a la denuncia realizada por la mujer, esta EPS se está cobijando en el argumento de que Camila, se pasó un día en el pago de sus obligaciones, pese a que realizaba juiciosamente la transacción de dinero mes a mes.

“¿Alguien aquí me puede ayudar a aclarar esto?. La licencia de maternidad no es un capricho, es una necesidad y un derecho de cualquier persona que trae al mundo a un niño. Yo siento que escudriñan hasta encontrar una razón para justificar el no pago”, añadió.

