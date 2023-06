“No conservo el cargo por fuero ni por sueldo”: Benedetti sigue de embajador y responde críticas

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti sigue en su cargo a pesar de que hace varias semanas el presidente Gustavo Petro confirmó que sería sacado de allí, tras el escándalo de ‘chuzadas’ desencadenadas desde el robo millonario en la residencia de Laura Sarabia, ex mano derecha del presidente Gustavo Petro. Benedetti confirmó que continúa con su cargo y que pronto lo entregará.

Benedetti, en medio del escándalo revelado a finales del pasado mes de mayo, decidió presentar su renuncia el pasado viernes 2 de junio, cuando los humos en la opinión pública seguían calientes por sus explosivos audios revelados por Revista Semana. A pesar de esto, la Cancillería decidió extender el período de Benedetti hasta el 19 de junio y no aceptar su renuncia hasta este día.

La entidad argumentó por temas procesales, administrativos y presupuestales no era posible hacer la entrega del cargo antes de la fecha determinada. Sin embargo, pasó el 19 de junio y Benedetti siguió siendo embajador. Este jueves 29 de junio Benedetti apareció nuevamente y respondió a críticas de quienes aseguran que por el salario o por fuero él sigue ‘atornillado’ en la Embajada de Colombia en Venezuela.

Además, el embajador también sugirió que no confía en la magistrada Lombana, parte de los magistrados que están a cargo de definir su destino en la política. “Nunca he dudado de la imparcialidad de la Corte, excepto de la magistrada Lombana quien ha demostrado su interés personal en mis procesos. En todos los años que me desempeñé como congresista, la Corte siempre ha sido mi juez natural e imparcial”, dijo.

Sobre el cargo, dijo que está próximo a adelantar desde Colombia la entrega del mismo, aunque no aclaró en qué fecha y que renunció a pago de viáticos. “He informado a la Cancillería mi renuncia al pago de cualquier concepto por viáticos. Quiero ser explícito: No conservo el cargo por el fuero, ni por el sueldo”, agregó.